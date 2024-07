Buoni Amazon in omaggio da Crédit Agricole, ma devi aprire il conto

A chi non piacciono i Buoni Amazon in omaggio! Crédit Agricole lo sa bene. La banca francese ha lanciato un’iniziativa che combina shopping online e conti correnti. Chi apre il conto corrente online può ottenere fino a 250 euro in buoni. C’è anche la carta di credito gratuita per rendere il tutto ancora più interessante.

Per i primi nove mesi, il canone del conto corrente è azzerato. Buone notizie anche per i giovani: se hai meno di 35 anni, accreditando stipendio o pensione, o disponendo di almeno 5.000 euro, potresti continuare a non pagare il canone anche dopo.

Come ottenere i Buoni Amazon in omaggio

Vuoi sapere come ottenere questi i buoni? Ecco il tuo piano di azione: apri un nuovo conto online Crédit Agricole entro il 5 settembre 2024, senza dimenticare di inserire il codice VISA, e spendi almeno 1.000 euro con la carta di debito. Avrai un Buono Amazon di 100 euro.

Invita poi i tuoi amici ad aprire il conto. Per ogni amico che convinci, hai diritto a un Buono Amazon di 25 euro. Se arrivi fino a sei amici, otterrai in totale 150 euro. Adesso hai accumulato 250 euro in buoni.

Crédit Agricole rende semplice l’accesso al conto corrente con una procedura online facile e veloce. Puoi completare tutto direttamente sul loro sito e, mentre ci sei, richiedere anche la Carta Oro American Express, di cui non si pagherà la quota per i primi 12 mesi.

La carta di debito Crédit Agricole Visa può essere utilizzata immediatamente, collegandola ai principali wallet digitali come Apple Pay e Google Pay. La banca offre anche un servizio di home banking gratuito e completo, disponibile tramite app. Potrai pagare le utenze e inviare bonifici online senza ulteriori costi.

Quanto tempo ci vuole per ricevere i Buoni Amazon in omaggio? Entro 120 giorni dalla verifica dei requisiti, fissata per il 31 ottobre 2024. Quindi, se sei pronto a fare shopping e hai voglia di un nuovo conto, tutto ciò che devi fare è cogliere questa occasione.