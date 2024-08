Buoni Amazon in regalo per i nuovi clienti del conto ING

Siete sempre a caccia di occasioni imperdibili? Fermatevi un attimo perché c’è una notizia che vi farà felici: se aprite Conto Corrente Arancio Più di ING, potete fare acquisti online gratuiti con i buoni Amazon in regalo dal valore di 100€.

ING, banca famosa per le condizioni vantaggiose dei propri conti, ha creato un pacchetto molto economico a favore dei nuovi clienti. Infatti, le principali operazioni bancarie sono a costo zero, tra cui il canone annuale. Ciò rende Conto Corrente Arancio Più tra i conti più economici nel mercato attuale. Entriamo nei dettagli di questa promozione offre.

I vantaggi del Conto Corrente Arancio Più e i buoni Amazon in regalo

Questo conto ING offre numerosi vantaggi. Le spese sono ridotte al minimo, e ci sono diversi strumenti di pagamento pensati per facilitarvi la vita. Tra questi, spicca la Carta di Debito Mastercard, dotata di Securecode, utile a prevenire le frodi. Vi permetterà di effettuare prelievi gratis in tutta Italia ed Europa, con un limite di spesa modulabile via app fino a 5.000€ al mese. Sempre adeguabile secondo le necessità personali, insomma.

Il canone mensile? Cinque euro. Ma sorpresa: può essere azzerato accreditando lo stipendio o pensione sul conto, o con depositi mensili di almeno 1.000€. Poi ci sono i bonifici SEPA a costo zero, anche quelli istantanei. Potete richiedere anche la Carta di Credito Mastercard Gold senza costi mensili, con personalizzazione del PIN e notifiche sugli acquisti in tempo reale.

Recapitolando: niente costi per prelievi, bonifici SEPA fino a 50.000€, bollettini postali, CBILL, PagoPA, F24, MAV, RAV, emissione e canone mensile della Carta di Debito Mastercard e della Carta di Credito. Con questo conto, ING ha pensato proprio a tutto. Per concludere questa ventata di notizie entusiasmanti, ricordatevi di aprire il Conto Corrente Arancio Più inserendo il codice promo ING2024 per poter avere i buoni Amazon in regalo.