Buono Amazon da 100 euro per chi si iscrive a SelfyConto

Può un istituto bancario tradizionale offrire un servizio di conti online degno delle più moderne tecnologie?

La risposta a questa domanda è SelfyConto, una piattaforma proposta da un nome ben noto nel settore bancario come Banca Mediolanum.

A rendere questo tipo di conto così apprezzabile vi sono diverse caratteristiche: si spazia dalla carta di debito gratuita fino ai prelievi ATM senza costi aggiuntivi in zona Euro. Il tutto gestibile attraverso un’applicazione Mediolanum che permette, con un semplice swipe, di accedere alle tante opzioni disponibili (incluso il blocco per 48 ore in caso di furto della carta).

SelfyConto offre la possibilità di effettuare bonifici, addebiti utenze e ricariche telefoniche a costo zero, il tutto supportato dall’assistenza offerta dai Bankist Specialist di Mediolanum

Non solo: con l’apertura di un conto è possibile ottenere in omaggio un buono Amazon da 100 euro.

Come ottenere il buono Amazon da 100 euro grazie a SelfyConto?

Per prendere parte alla promozione è necessario seguire alcune regole.

Ottenere un accredito su conto corrente degli emolumenti/pensione (secondo le modalità previste da Banca Mediolanum) è una delle vie percorribili. L’alternativa è costituita da un addebito sul conto di almeno due utenze in concomitanza con almeno una delle seguenti operazione e/o azioni:

risultare titolare di un mutuo ;

; risultare titolare di un fido ;

; ottenere addebiti dovuti all’utilizzo della carta di credito e/o di debito per più di 3.000 euro;

per più di 3.000 euro; aver richiesto e ottenuto l’emissione della carta di credito Mediolanum Credit Card o Mediolanum Credit Card Prestige.

La promozione è valida dal 13/06/2022 al 13/07/2022 e permette, all’attuazione di alcune operazioni, di ottenere il buono Amazon. Se tali condizioni si verificano a 90 giorni dall’iscrizione è possibile ottenere i 100 euro e spenderli liberamente sul celebre store digitale Amazon.it.

Al di là di questo omaggio di Mediolanum, vista la facilità d’iscrizione e ciò che offre SelfyConto, questo conto online resta una proposta alquanto interessante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.