Buono regalo Amazon a tempo determinato con Very Mobile, meglio affrettarsi

Da qualche giorno Very Mobile è tornata a proporre ai nuovi clienti un buono regalo Amazon da 10 euro. Il problema è che questa promo è a tempo determinato, poiché scade il 31 gennaio 2023.

Ovviamente, per ottenerlo è necessario passare con l’operatore scegliendo tra i vari profili tariffari presenti in questa pagina, che sono tutti con attivazione gratuita.

Le offerte Very Mobile con buono regalo Amazon da 10 euro

La migliore offerta di Very Mobile è Very a 6,99 euro al mese. È una tariffa completa in quanto i minuti sono illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri mobili e 100 GB di traffico dati in 4G.

Con l’offerta è possibile anche usare il servizio roaming all’interno dell’UE, sempre con minuti e SMS illimitati ma con soltanto 6,4 GB al mese. Non sono previsti costi aggiuntivi.

Possono accedere a questa offerta gli utenti che vogliono attivare una nuova SIM oppure che provengono da ILIAD, POSTEMOBILE, COOPVOCE, FASTWEB e altri.

Oltre che con l’offerta di cui sopra, si può ottenere il buono regalo Amazon da 10 euro aderendo anche a tutte le altre offerte, tra cui spiccano:

Very a 7,99 euro al mese con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS verso tutti i numeri mobili e 150 GB di traffico dati in 4G;

con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS verso tutti i numeri mobili e 150 GB di traffico dati in 4G; Very a 9,99 euro al mese con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS verso tutti i numeri mobili e 220 GB di traffico dati in 4G.

Come anticipato all’inizio, l’attivazione di tutte le offerte descritte sopra è gratuita sia per la portabilità del numero e sia se si vuole attivare un nuovo numero.

E per chi attualmente è con TIM e Vodafone? Per loro le offerte sono due:

Very a 12,99 euro al mese con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G;

con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G; Very a 13,99 euro al mese con minuti e SMS illimitati e 220 GB in 4G.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.