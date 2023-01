BUX Zero: investi in azioni, criptovalute e ETF in modo semplice

BUX Zero è una piattaforma che si propone di aiutare le nuove generazioni di investitori e trader a scoprire il mondo dei mercati finanziari.

La piattaforma permette di investire in una vasta gamma di mercati, tra cui azioni, materie prime e criptovalute, a partire da 10 euro e con commissioni ridotte.

Progettata per essere intuitiva e facile da usare, BUX Zero è una piattaforma adatta anche a coloro che non hanno esperienza di investimento.

La piattaforma offre una sezione dedicata all’apprendimento con diversi articoli e materiale di approfondimento per aiutare gli utenti a diventare investitori più informati e a prendere decisioni di investimento più consapevoli.

Inoltre, presenta una raccolta di articoli ed elenchi tematici, ideati per ispirare i tuoi investimenti; le liste tematiche sono curate con attenzione per fornirti titoli ed ETF che puoi usare per diversificare il tuo portafoglio.

La piattaforma consente anche di acquistare azioni frazionate di molti titoli ed ETF offrendo così accessibilità ai mercati anche a chi vuole iniziare ad investire con piccole somme.

Tramite l’app è inoltre possibile configurare un piano d’accumulo per investire con regolarità e automatizzare il proprio piano d’investimento.

La maggior parte delle operazioni con BUX Zero sono senza commissioni, tuttavia per alcune c’è una piccola commissione. Potrebbero essere applicate tasse esterne e tasse implicite esterne.

Attualmente BUX Zero è disponibile in 8 paesi europei: Paesi Bassi, in Germania, Spagna, Austria, Francia, Irlanda, Belgio e Italia. I depositi di ciascun utente sulla piattaforma sono protetti fino a 100.000 € in base alle condizioni del Sistema di Garanzia dei Depositi (SDG).

