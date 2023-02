BUX Zero, investi sui mercati azionari in modo semplice e rapido

Se vuoi investire sui mercati azionari in modo rapido e semplice e in totale sicurezza di serve un’app che sia facile da usare e che ti garantisce l’accesso a diverse e vantaggiose soluzioni. Quest’app prende il nome di BUX Zero.

Il debutto di BUX Zero è avvenuto di recente in questo settore. Si tratta di una piattaforma online annoverata tra i migliori broker di nuova generazione che circolano in Europa.

I clienti attivi attualmente sono circa 700.000. L’app è disponibile in Europa in 8 Paesi e, attraverso essa, puoi incrementare il valore del tuo denaro grazie alle tante soluzioni di investimento offerte.

Per quanto riguarda le commissioni applicate dalla piattaforma, sono piuttosto ridotte. Invece, a livello di sicurezza, i tuoi fondi sono protetti fino a 100.000 euro grazie al Sistema di Garanzia dei Depositi.

Insomma, BUX Zero mette a tua completa disposizione tutte le basi per investire in totale tranquillità. L’operazione è molto semplice entra nella pagina ufficiale e crea il tuo account.

BUX Zero: investi sui mercati azionari in sicurezza

Alla luce di quanto detto sopra, se vuoi davvero investire denaro sui mercati azionari affidati ORA a BUX Zero.

La piattaforma mette a disposizione una serie di strumenti digitali che può usare non soltanto dal tuo smartphone ma anche dal PC.

Questi strumenti digitali ti consentono di investire con estrema facilità su diversi asset, tra cui ETF, azioni e criptovalute, pagando costi ridottissimi.

Oltre alla tutela sul tuo deposito, il tuo account è protetto da crittografia e da un sistema di sorveglianza proattiva. Ecco perché BUX Zero è sinonimo di tranquillità e sicurezza.

Devi soltanto creare un nuovo account in forma gratuita, depositare denaro da un tuo conto corrente e iniziare a investire direttamente dal tuo smartphone su uno o più asset di investimento che il mercato ti mette a disposizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.