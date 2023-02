BUX Zero, l’app che ti guida nel mondo degli investimenti

BUX Zero in pochissimo tempo è diventata una delle migliori app in circolazione nel mondo degli investimenti in quanto è facile da usare, offre soluzioni molto vantaggiose ed è in grado di incrementare i fondi degli investitori in poco tempo.

BUX Zero è una piattaforma online di ultima generazione che opera esclusivamente in Europa e che conta attualmente più di 700.000 utenti.

Oltre che in Italia, BUX Zero opera in altri 7 Paesi europei, rispettando le normative di ogni nazione e garantendo totale sicurezza a chi investe il proprio denaro.

Grazie al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, potrai investire su BUX Zero in tranquillità, poiché i tuoi fondi sono garantiti fino a 100.000 euro.

Avendo a disposizione una base di tranquillità di elevata entità, non ti resta che creare l’account nella pagina ufficiale di BUX Zero e iniziare a investire in ETF, azioni e criptovalute.

Nel mondo degli investimenti è arrivato un nuovo broker: BUX Zero

Se stai quindi cercando un’app che ti consente di investire online in totale sicurezza, nel mondo degli investimenti è arrivata BUX Zero.

Quest’app è grandiosa perché mette a tua totale disposizione diversi strumenti digitali che puoi usare non soltanto dall’applicazione ma anche direttamente sul Web.

E le commissioni applicate? Veramente ridotte, sia se investi sugli ETF che sulle azioni o criptovalute.

Oltre ad avere tutelati i tuoi fondi, la piattaforma utilizza la crittografia per proteggere gli account dei clienti, a cui si aggiunge un sistema di sorveglianza proattivo.

Quindi, se vuoi investire in tranquillità, hai trovato con BUX Zero ciò che stavi cercando.

A questo punto, accedi QUI e crea il tuo account gratuitamente per iniziare la tua avventura nel mondo dei mercati finanziari attraverso il tuo dispositivo mobile.

