Buy Now Pay Later: la soluzione PayPlug per le PMI

Fa il suo debutto ufficiale in Italia il metodo di pagamento ratizzato di tipo Buy Now Pay Later proposto da PayPlug, ora offerto alle PMI per l'integrazione nei loro e-commerce. In questo modo i commercianti, indipendentemente dal settore di appartenenza e dall'entità del business gestito, possono offrire ai clienti uno dei servizi più richiesti del momento.

PayPlug, il BNPL per gli e-commerce delle PMI italiane

Consentire a chi acquista di dividere la spesa in più trance è utile anche nel nome della competitività e al fine di fidelizzare l'utenza: le statistiche raccolte sul mercato francese testimoniano un +10% nel volume d'affari e un +45% nel valore del carrello medio. Questo il commento del CEO e cofondatore Antoine Grimaud.

Fino a poco tempo fa, la funzione di pagamento rateale era disponibile solo per le grandi aziende con un importo di carrello medio piuttosto elevato. Con la nostra soluzione Pay Later invece consentiamo alle piccole e medie imprese di qualunque settore di beneficiare di questa funzionalità e competere con i principali attori.

Gli esercenti possono proporre ai clienti la possibilità di pagare in tre o quattro rate per spese tra 100 e 3.000 euro effettuate con carte di credito, di debito e Postepay. Il servizio è proposto in Italia grazie alla collaborazione siglata con Oney, tra i leader europei nel settore del credito al consumo e pioniere del Buy Now Pay Later. Prosegue Grimaud.

Questa nuova collaborazione si inserisce perfettamente nella strategia di PayPlug di democratizzare l'e-commerce e creare sinergie sempre più forti e di valore con i leader del settore che condividono la nostra visione. In questo modo accompagneremo tutti i commercianti a rispondere al meglio alle loro esigenze e soddisfare le richieste dei consumatori, il tutto potenziando e migliorando il proprio business.

Maggiori informazioni a proposito della soluzione BNPL offerta alle PMI italiane sono consultabili sulle pagine del sito ufficiale.