Primo update del 2026 per CachyOS (Arch Linux)

Il team di CachyOS ha pubblicato il primo aggiornamento dell’anno: la versione 260114 della distribuzione Linux è disponibile per il download a partire dal fine settimana appena lasciato alle spalle. Le novità più importanti riguardano l’installer (che ora integra il selettore del bootloader con Limine impostata come scelta predefinita) e l’inclusione di un nuovo display manager (Plasma Login Manager, Wayland per la live ISO), ma non sono le uniche.

Primo aggiornamento dell’anno per CachyOS

Basata su Arch Linux, la piattaforma poggia sul kernel stabile LTS ed è proposta in due edizioni: Desktop e Handheld, quest’ultima per dispositivi di gioco come ASUS ROG Ally e Steam Deck. Quello di oggi non può certo essere definito un major update, ma oltre ai cambiamenti già accennati interviene sul codice anche con la correzione di alcuni bug riscontrati, a partire da quello che causava problemi sui laptop Framework con processori AMD dotati di architettura Zen 5. L’ambiente desktop è come sempre KDE Plasma.

Per il download della nuova versione 260114 di CatchyOS è possibile fare riferimento alle pagine del sito ufficiale, dove sono elencati tutti i mirror che ospitano le ISO pronte da scaricare. I requisiti di sistema sono alla portata anche dei computer meno recenti: 3 GB di RAM, 30 GB di spazio libero su disco e una connessione a internet attiva. Per ottenere il meglio in termini di prestazioni servono 8 GB di RAM, 50 GB di spazio libero, una connessione da 50 Mbps e un chip grafico integrato.

È senza dubbio una delle alternative a Windows 10 che più hanno catalizzato l’attenzione nell’ultimo periodo, quando Microsoft ha deciso di interrompere il supporto ufficiale al suo sistema operativo, grazie alla sua semplicità di utilizzo. Tra le altre vale la pena citare MX Linux e Zorin OS, quest’ultima capace di raggiungere e superare il traguardo dei due milioni di download in meno di tre mesi.