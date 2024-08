CachyOS include il supporto per l’ambiente desktop COSMIC

Lo snapshot ISO di agosto 2024 della distribuzione CachyOS basata su Arch Linux è stato recentemente rilasciato e include vari miglioramenti, supporto per nuove tecnologie e componenti aggiornati. Con questa nuova versione ISO, CachyOS supporta ora l’ambiente desktop COSMIC Alpha di System76 scritto in Rust. L’aggiornamento essere installato sulla distribuzione utilizzando il comando sudo pacman -S cosmic-session in un’app Terminale. La nuova versione di CachyOS viene fornita con il driver grafico NVIDIA 560 Beta, che utilizza di default i moduli kernel GPU aperti. Gli sviluppatori di CachyOS hanno infatti implementato il rilevamento hardware per utilizzare automaticamente i moduli kernel GPU aperti se la GPU NVIDIA è supportata.

Per quanto riguarda il rilevamento hardware, lo strumento CachyOS Hardware Detection è stato migliorato per correggere la funzionalità di rilevamento NVIDIA PRIME/Hybrid Profile per un rilevamento più semplice delle GPU mobili. Allo stesso tempo, la soluzione alternativa RTD3 è stata rimossa a causa di problemi con alcune configurazioni. Anche lo strumento CachyOS Kernel Manager è stato migliorato, con il supporto per flag personalizzati alla configurazione sched-ext tramite la GUI per ogni scheduler. Vi è poi il supporto per i moduli kernel NVIDIA open GPU per kernel personalizzati, nonché la possibilità di ricordare le ultime opzioni utilizzate. Inoltre, è stata corretta la gestione della richiesta di password ed è ora possibile creare un pkgname personalizzato con i moduli LTO e NVIDIA abilitati.

Ultimo ma non meno importante, la versione di CachyOS di agosto 2024 aggiunge uno script per gestire più facilmente Secure Boot. Inoltre, aggiunge un mirror Arch Linux e Cache CDN (CDN77) come impostazione predefinita durante l’installazione, aggiunge il supporto per il montaggio automatico delle partizioni utente dalla Live ISO e aggiunge il supporto per la console ASUS ROG Ally X alla CachyOS Handheld Edition. Sotto il cofano, la versione di CachyOS di agosto 2024 è alimentata dal kernel Linux 6.10.5 e presenta l’ultimo ambiente desktop KDE Plasma 6.1.4 per impostazione predefinita. Naturalmente, la nuova versione ISO è dotata di componenti e applicazioni di base aggiornati.

Per maggiori dettagli è possibile consultare il changelog completo sul sito ufficiale del progetto. Dalla stessa pagina è anche possibile scaricare l’update nelle edizioni Desktop o Handheld. Naturalmente, gli utenti CachyOS esistenti devono solo aggiornare le loro installazioni eseguendo il comando sudo pacman -Syu nella loro app Terminale preferita.