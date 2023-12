Caffè Lavazza Crema e Gusto: capsule a 0,18€ su eBay

Con il Caffè Lavazza Crema e Gusto ti assicuri un espresso buono come al bar ogni volta che desideri. Acquista 216 Capsule a soli 0,18 centesimi di euro su eBay! Compatibili con le macchine A Modo Mio, queste capsule originali regalano un intenso momento di piacere ad ogni sorso. Questa super offerta vantaggiosa va colta al volo. Tra l’altro hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo.

Caffè Lavazza Crema e Gusto: un prezzo speciale ti sta aspettando

Corri su eBay e approfitta dell’offerta dedicata alle Cialde Caffè Lavazza Crema e Gusto per macchine A Modo Mio. Un prezzo eccellente per una qualità che ha tanto da offrire. Ogni capsula contiene tutta l’attenzione nel realizzare un buon caffè. L’aroma intenso e piacevole del chicco appena macinato, il gusto avvolgente e vellutato dell’espresso di Napoli e una sensazione persistente di piacevolezza.

Acquista 216 Capsule a soli 32,29 euro, invece di 60,83 euro. Ricordarti che eBay ti permette di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini di importo uguale o superiore a 30 euro. Devi solo selezionare PayPal come metodo di pagamento e attivare la formula “Paga in 3 Rate” per ottenere questo mini finanziamento molto interessante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.