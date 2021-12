Calcio e Fintech: il fan token della Lazio

Uno studio commissionato da BBC News indaga il legame sempre più stretto fra il mondo del calcio e quello delle piattaforme Fintech: è ormai quasi impossibile assistere a una gara senza vedere il logo di un qualche exchange impresso sulle divise degli atleti o sui cartelloni a bordo campo. Nel nostro paese si è iniziato con la finale di Coppa Italia disputata a maggio, oggi tutte le più importanti squadre di Serie A hanno una qualche sponsorizzazione attiva. Dalla ricerca in questione emerge che il club capace di movimentare il maggior capitale in fan token è la Lazio, legata a Binance dal mese di ottobre da un accordo biennale.

130 milioni di dollari (circa 115 milioni di euro) generati da quella che è sostanzialmente la criptovaluta del team: LAZIO. A cosa serve esattamente? I tifosi che scelgono di acquistarla hanno, tra le altre cose, il diritto di esprimere la loro opinione su alcune decisioni come lo slogan da esporre nello spogliatoio dei propri beniamini.

🦅🏟 Choose the historical slogan you would like players to read inside Lazio's dressing room at Stadio Olimpico!

Sign up on the @binance page to take part at the survey ➡️ https://t.co/5VAbQTRBYj pic.twitter.com/rhIoYf1Yak

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 25, 2021