Binance è main sponsor della Lazio: calcio e Fintech a braccetto

Il prossimo turno di Serie A vedrà la Lazio scendere in campo contro l'Inter in quello che può essere definito una sorta di derby dei Fan Token: il nuovo sponsor al centro della maglia biancoceleste è Binance, l'exchange più importante a livello globale per giro d'affari nel trading di criptovalute come Bitcoin (quello dei nerazzurri è Socios). Si fa dunque sempre più stretto e saldo il legame tra il mondo del calcio e quello Fintech.

L'exchange Binance è il main sponsor della Lazio

Tra le parti è stato siglato un accordo biennale con opzione per un terzo anno e controvalore economico quantificato in oltre 30 milioni di euro. Di seguito le parole del presidente Claudio Lotito, accompagnate dal post su Twitter condiviso subito dopo l'annuncio.

Coinvolgere la nostra fanbase con questo tipo di tecnologia e sfruttare la portata di Binance aprirà nuovi orizzonti per lo sviluppo del brand biancoceleste nel prossimo futuro. Con il contributo di Binance avvicineremo ancora di più i tifosi laziali di tutto il mondo alla vita del club.

In arrivo entro le prossime settimane i Fan Token della Lazio, destinati ai tifosi, una modalità inedita (sperimentata quest'anno anche da altri club) per coinvolgerli in attività e sondaggi relativi alle iniziative da sviluppare nel corso della stagione. Chiudiamo con il commento di Changpeng “CZ” Zhao, CEO e co-fondatore di Binance.