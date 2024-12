Calendario Avvento Online: molti nascondono pericolose truffe

All’apparenza potrebbe essere un innocuo e anche apprezzato Calendario dell’Avvento, ma in realtà è il “cavallo di Troia” usato in questi giorni dai cybercriminali per diffondere nuove truffe online. Complice il periodo natalizio, i truffatori hanno escogitato un metodo particolarmente insidioso:

offerte allettanti : nascosti dietro pseudo promozioni giornaliere che seguono l’utente fino al giorno di Natale, sono esche per rubare denaro alle vittime;

: nascosti dietro pseudo promozioni giornaliere che seguono l’utente fino al giorno di Natale, sono esche per rubare denaro alle vittime; richiesta di dati personali : per partecipare a queste fantomatiche iniziative promozionali, gli utenti devono fornire informazioni sensibili come nome, indirizzo email e, in diversi casi, anche i dati della carta di credito;

: per partecipare a queste fantomatiche iniziative promozionali, gli utenti devono fornire informazioni sensibili come nome, indirizzo email e, in diversi casi, anche i dati della carta di credito; falsi premi: i vincitori vengono informati di aver vinto premi inesistenti, ma che per essere riscossi devono pagare spese di spedizioni fittizie.

Il meccanismo di queste truffe online che sfruttano la leva del Calendario dell’Avvento segue il metodo di phishing. Sono sempre presenti link fraudolenti che rimandano a pagine fake che assomigliano, per grafica e loghi, ad aziende e brand famosi. In questo modo i truffatori riescono a conquistare velocemente la fiducia degli utenti che fugano ogni dubbio.

Come proteggersi dalle truffe online del Calendario dell’Avvento

Mentre gli utenti devono guardarsi dalla campagna phishing di Telegram Premium gratis, nuove truffe online tempestano le caselle di posta con un falso Calendario dell’Avvento. Si tratta di nuovi raggiri che cavalcano il periodo natalizio e l’ormai diffusa usanza di tantissimi brand nel proporre offerte quotidiane in questo stile. Ecco come è possibile difendersi da queste trappole:

verifica l’autenticità delle comunicazioni che ricevi via email o messaggio controllando sempre la reputazione del sito web, dell’azienda o se dominio e link corrispondono al brand menzionato nel testo; diffida dalle richieste sospette come dettagli della carta di credito, pagamento di spese di spedizione per ricevere un regalo e informazioni finanziarie per partecipare a sondaggi o concorsi online; leggi attentamente termini e condizioni per scoprire eventuali clausole nascoste che potrebbero nascondere abbonamenti indesiderati o costi aggiuntivi non voluti.

In conclusione, le nuove truffe online del Calendario dell’Avvento sono l’ennesimo tentativo dei cybercriminali di rubare informazioni e denaro agli utenti. Fingendosi quello che non sono, queste email di phishing si rivelano una vera piaga sociale di questi tempi a cui prestare costantemente attenzione.