Allarme Phishing: Telegram Premium in regalo

I cybercriminali, tramite una nuova truffa phishing, stanno sfruttando la popolarità di Telegram Premium, il servizio a pagamento della nota app di messaggistica, che offre funzionalità aggiuntive, per ingannare gli utenti con false offerte di piani gratuiti.

L’obiettivo dei truffatori è quello di rubare le credenziali degli utenti e così impossessarsi di tutte le informazioni contenute nel loro account. Il meccanismo della truffa è particolarmente insidioso e segue le tecniche e le strategie di ingegneria phishing:

l’utente riceve un messaggio che offre un abbonamento Telegram Premium gratuito; il messaggio contiene un link che sembra legittimo, ricordando il dominio dell’app di messaggistica, ma in realtà reindirizza l’utente a una pagina di phishing; la pagina di phishing imita la schermata login di Telegram, ma con un URL sospetto; inserendo le proprie credenziali l’utente viene derubato dai truffatori; la pagina mostra un timer di 24 ore per l’attivazione dell’abbonamento, dando tempo ai criminali di sfruttare le informazioni appena rubate.

Telegram Premium in regalo: le varianti della truffa phishing

Esistono però altre varianti legate alla truffa phishing di Telegram Premium in regalo gratuitamente. Si tratta di altri metodi utilizzati dai cybercriminali per ingannare gli utenti:

finte lotterie per vincere abbonamenti Premium gratuiti;

per vincere abbonamenti Premium gratuiti; distribuzione di file APK malevoli spacciati per versioni hakerate di Telegram con Premium incluso.

Tutte queste truffe phishing, inclusa quella che vi abbiamo dettagliato prima su Telegram Premium gratis, vengono diffuse a livello globale e si stanno espandendo rapidamente in diverse regioni, inclusa quella italiana. Ecco perché è necessario proteggersi mettendo in pratica alcuni consigli suggeriti dagli esperti in sicurezza informatica: