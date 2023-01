Cambia carta di credito e non banca con Carta YOU

Invece di cambiare banca, perché non cambiare carta di credito? Di opzioni ce ne sono diverse online, ma non tutte raggiungono il livello qualitativo di Carta YOU di Advanzia Bank.

Oltre ai tantissimi vantaggi che offre, il richiedente non è obbligato ad aprire un altro conto corrente, poiché basta semplicemente collegare Carta YOU a quello già in essere.

In che modo? Accedendo a questa pagina, la richiesta può essere fatta soltanto in 2 minuti compilando i campi con le informazioni personali, tra cui l’indirizzo a cui spedire la carta.

Ovviamente, bisogna attendere l’approvazione da parte di Advanzia Bank. Niente paura, la risposta positiva o negativa arriverà in un solo giorno lavorativo.

Una volta ottenuta Carta YOU, si potrà dire addio alla soluzione precedente, che sicuramente avrà fatto spendere al cliente tanti soldi invano senza offrire nulla di che.

Carta YOU: una carta di credito che va oltre il concetto

Il vantaggio maggiore di questa carta di credito è il canone zero. Ma non finisce qui: con Carta YOU è possibile prelevare denaro contante e acquistare online e nei negozi fisici senza pagare commissioni.

Di solito, con le altre carte ciò che si acquista viene pagato il mese successivo, di solito tra il 10 e il 15. Invece, Carta YOU offre una linea di credito gratis che arriva fino a 7 settimane.

Il vantaggio di questa formula è l’attivazione di un pagamento differito a 49 giorni privo di interessi.

Inoltre, utilizzando la carta per la prenotazione di un pernottamento e di un viaggio, si avrà a disposizione un’assicurazione completamente gratuita.

Advanzia Bank mette a disposizione dei propri clienti un’utilissima app in cui consultare le spese, controllare la disponibilità mensile e, se necessario, bloccare la carta.

Quindi, optando per Carta YOU, non soltanto si evita di pagare tutti quei costi che in precedenza si pagavano, ma non è neanche necessario cambiare banca.

In fondo, cosa costa provare? Bastano soltanto 2 minuti del proprio tempo cliccando su questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.