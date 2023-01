Cambia Carta di Credito e non banca con Carta YOU

Avere una Carta di Credito ormai è diventato quasi indispensabile. Ce ne sono tante in commercio e spesso facciamo l’errore di affidarci a quella offerta dalla nostra banca. Purtroppo facendo così ci perdiamo alcuni servizi decisamente vantaggiosi e anche gratuiti proprio come Carta YOU.

Infatti, questa soluzione si abbina perfettamente a qualsiasi conto corrente offrendo un mare di vantaggi che molte altre carte non possono dare. Perciò non cambiare banca, scegli un nuovo modo di acquistare che include molte altre funzionalità, tutte veramente utili e interessanti.

Attiva subito Carta YOU gratis in soli 2 minuti. Fai tutto online compilando velocemente un format semplice e intuitivo. Attenzione a inserire l’indirizzo al quale vuoi che ti sia spedita la tua nuova Carta di Credito. In pochi giorni la riceverai e sarà subito pronta per l’utilizzo in tutto il mondo.

Il canone annuale è completamente gratuito. Inoltre, utilizzata come bancomat per il prelievo di denaro contante, non prevede commissioni ed è utilizzabile presso gli ATM di tutto il mondo. Collegala direttamente al tuo conto corrente attivo e inizia fin da subito a godere di enormi privilegi.

Carta di Credito gratuita e ricca di funzionalità: per te c’è Carta YOU

Carta YOU è una Carta di Credito offerta e gestita da Advanzia Bank, un ottimo istituto di credito. Molti utenti la stanno scegliendo perché include diversi vantaggi e funzionalità che le classiche banche non offrono. Prima fra tutte la possibilità di attivare il pagamento differito fino a 7 settimane.

In pratica, se ti trovi in difficoltà oppure in quel mese si sono concentrati diversi pagamenti importanti puoi darti respiro. Attivando una linea di credito gratuita fino a 49 giorni avrai più tempo e fiato nell’assolvere ai tuoi pagamenti straordinari.

Inoltre, inclusa hai anche un’assicurazione di viaggio gratuita e completa. Sostanzialmente, pagando con Carta YOU biglietti aerei, pernottamenti, autobus e altro inerente a un tuo viaggio avrai una copertura totale sulla tua assicurazione. Tutto senza dover pagare nulla.

Perciò non perdere altro tempo ed entra anche tu in un mondo ricco di vantaggi con Carta YOU MasterCard senza cambiare banca. Attiva subito la tua nuova Carta di Credito e inizia subito a pagare in tutto il mondo senza commissioni in oltre 36 milioni di punti di accettazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.