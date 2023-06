Cambia POS con Nexi Mobile: è a canone zero!

Cambia POS se il dispositivo che disponi ha aumentato la percentuale di commissioni oppure il canone mensile.

Ma con chi? L’offerta fornita da Nexi è quella che fa per te. Richiedendo il POS Nexi Mobile online puoi ottenerlo a soli 19 euro senza costi aggiuntivi.

Inoltre, per tutte le transazioni effettuate con carte europee come Mastercard, VISA, Maestro, VPAY e PagoBANCOMAT, ti verrà addebitata una sola commissione dell’1,89%.

Attraverso il programma Micropagamenti di Nexi hai la possibilità di rinunciare a tutte le commissioni di transazione fino a 10 euro (valido fino al 31/12/2023).

Inoltre, puoi beneficiare di un credito d’imposta del 30% sull’importo totale delle commissioni. Questo dispositivo è pensato appositamente per chi è in possesso di Partita IVA o Codice Fiscale, e include un’app gratuita che permette una perfetta connettività con il proprio smartphone.

Offre la comodità di accettare pagamenti sia all’interno che all’esterno del punto vendita fisico.

Cambia POS con Nexi Mobile: ecco perché

Nel prezzo di attivazione del Mobile POS di Nexi è incluso il Servizio Pay-by-Link, che consente di accettare pagamenti anche quando il cliente non è fisicamente presente in negozio.

Questo servizio consente di inviare un link tramite SMS, e-mail o social media al cliente. È particolarmente utile per consegne a domicilio e pagamenti online effettuati da remoto.

Nexi Business è uno strumento complementare che ti permette di monitorare la tua attività e gestire transazioni e storni attraverso il web.

Puoi anche contare sull’assistenza telefonica dall’Italia, disponibile tutti i giorni della settimana, compresi il fine settimana.

Gli importi accreditati saranno disponibili il giorno lavorativo successivo alla data di incasso. Non ci sono vincoli sull’apertura di un nuovo conto, poiché basta quello che hai già.

A vantaggio del tuo business, approfitta della promozione in corso e attiva il Mobile POS Nexi a soli 19 euro.

Con questa offerta non ti verrà addebitato un canone mensile e non ci saranno spese di transazione per importi fino a 10 euro. Cambia POS con Nexi Mobile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.