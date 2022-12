Cambiare carta e conto a dicembre conviene, ecco con chi

Chi vuole cambiare carta e conto in questo mese di dicembre, non deve per forza aprire un conto corrente e richiedere una carta di debito o una carta di credito.

Ci sono soluzioni all in one veramente convenienti sotto il profilo dei servizi e dei costi bassi applicati. Una di queste è HYPE.

Con una carta conto è possibile prelevare contante, acquistare online e nei negozi fisici pagando via POS, ricevere e inviare bonifici proprio alla stregua di un conto corrente classico. Vediamo nei dettagli cosa offre una carta HYPE.

Cambiare carta e conto a dicembre con HYPE

Chi intende cambiare carta e conto a dicembre, la soluzione ideale è HYPE. Stiamo parlando di una carta prepagata contactless, con codice IBAN associato e che può essere gestita tramite un’app multifunzionale.

Si tratta di uno strumento di pagamento all’insegna dell’innovazione, da usare ovunque per effettuare pagamenti e prelevare in modo gratuito dagli sportelli ATM.

Esistono tre versioni di carta HYPE: Base, Next e Premium, con costi e servizi differenti. Eccole nei dettagli:

HYPE Base : gratuita e perfetta per coloro che non necessitano di inviare o depositare grandi quantità di denaro. I costi sono quasi assenti ed è possibile accedere a tutti i servizi basilari per gestire il conto. È previsto anche un interessante cashback sugli acquisti effettuati online. Per aprire il conto, accedere QUI.

: gratuita e perfetta per coloro che non necessitano di inviare o depositare grandi quantità di denaro. I costi sono quasi assenti ed è possibile accedere a tutti i servizi basilari per gestire il conto. È previsto anche un interessante effettuati online. Per aprire il conto, accedere QUI. HYPE Next : è adatta per chi intende muovere somme più consistenti. Il costo mensile è di 2,90 euro . È una carta di debito MasterCard che possiede tutte le funzionalità della carta base, ma con cui si può beneficiare di una ricarica annuale illimitata e di accreditare lo stipendio o la pensione. Per aprire il conto cliccare QUI.

: è adatta per chi intende muovere somme più consistenti. Il costo mensile è di . È una che possiede tutte le funzionalità della carta base, ma con cui si può beneficiare di una ricarica annuale illimitata e di accreditare lo stipendio o la pensione. Per aprire il conto cliccare QUI. HYPE Premium: è una carta di debito World Elite MasterCard con annesso conto. Il canone mensile ammonta a 9,90 euro. Quasi tutte le operazioni sono a commissioni zero e sono presenti diverse funzionalità aggiuntive per coloro che amano viaggiare ed effettuare acquisti online. L’apertura del conto va fatta in questa pagina.

HYPE offre anche un conto Business esclusivo per liberi professionisti e ditte individuali con cui si ottiene una carta di debito Mastercard, bonifici ordinari e istantanei gratuiti. Accedere QUI per aprirlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.