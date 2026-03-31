Cambiare indirizzo Gmail senza perdere dati? Si può: rollout al via

Sta finalmente per arrivare il momento che molti aspettavano da tanto: quello in cui sarà possibile cambiare indirizzo Gmail senza perdere la posta archiviata e tutti gli altri contenuti collegati. Google lo ha annunciato a dicembre, suscitando subito parecchio interesse per la novità, ma prendendosi tutto il tempo necessario per implementarla nel migliore dei modi. Il rollout ha preso il via, lo conferma un video ufficiale appena pubblicato.

Cambio indirizzo Gmail: si comincia

Come quasi sempre accade, si tratta di una distribuzione graduale che inizia oggi dagli Stati Uniti, dopo una breve fase di test avvistata in India. Finalmente è possibile sostituire quello username scelto vent’anni fa alle scuole superiori e che ancora ci accompagna come una palla al piede. Dite la verità, quanti guerriero82 o principessa78 ci sono all’ascolto?

La guida completa per cambiare indirizzo email è nell’articolo dedicato che abbiamo pubblicato su queste pagine nei mesi scorsi. Eccola riassunta in breve.

Collegati alla pagina myaccount.google.com e, se necessario, effettua il login; dal menu a sinistra seleziona “Informazioni personali”; seleziona la voce “Email”. nella sezione “Email Account Google”, fare clic su “Cambia l’email del tuo Account Google” per procedere (se già disponibile).

Bisogna tenere a mente che è possibile sostituire l’indirizzo Gmail solo una volta all’anno. Quello vecchio non andrà perduto e non verrà reso disponibile per gli altri utenti, ma rimarrà collegato all’account come alternativo. Inoltre, i messaggi inviati a entrambe le caselle finiranno nella posta in arrivo, non avrebbe potuto essere altrimenti.

Oggi il via al rollout negli Stati Uniti, quando toccherà anche all’Italia? Non abbiamo una risposta certa, ma l’esperienza ci dice che potrebbe avvenire già entro le prossime settimane, al più tardi entro qualche mese. Google si affida a un metodo di distribuzione graduale per controllare che tutto vada per il verso giusto, senza problemi.