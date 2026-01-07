Campanelli Ring di Amazon: allarme antincendio e nuovi sensori

Al CES 2026 di Las Vegas, Amazon ha annunciato una serie di aggiornamenti che trasformano Ring da campanello smart con videocamera a ecosistema di sorveglianza domestica completa con intelligenza artificiale integrata.

Campanelli Ring di Amazon: nuovi sensori, allarmi antincendio e funzioni AI avanzate

I nuovi sensori rilevano praticamente tutto: movimenti, aperture di porte e finestre, rottura di vetri, fumo. Monitorano livelli di monossido di carbonio, perdite d’acqua, variazioni di temperatura, qualità dell’aria. E questo è solo l’inizio. C’è anche un app store dedicato per integrazioni di terze parti, partnership per monitorare gli incendi nelle zone a rischio, intelligenza artificiale che impara le abitudini quotidiane e avvisa quando qualcosa è insolito, e persino un allarme per l’auto con GPS integrato.

I sensori Ring coprono fondamentalmente ogni scenario domestico che si potrebbe immaginare, come porte che si aprono quando non dovrebbero, finestre rotte, fumo, presenza di monossido di carbonio, temperatura troppo alta o troppo bassa, ecc. Un tipo di copertura completa che prima richiedeva l’installazione di sistemi separati da aziende diverse.

I sensori possono anche controllare l’illuminazione e gli elettrodomestici smart, trasformando Ring in una specie di hub centrale per la casa intelligente. Non è solo sorveglianza, è automazione. Rileva che si è tornati a casa e accende le luci. Nota una temperatura anomala e regola il termostato. Collega azione e reazione in modi che prima richiedevano configurazioni complesse.

L’app store

Amazon sta introducendo un app store all’interno dell’app Ring. Attualmente è disponibile solo negli Stati Uniti. Amazon non ha specificato l’elenco completo delle app che saranno disponibili, ma ha preannunciato che riguarderanno operazioni per piccole imprese e necessità domestiche quotidiane. Ad esempio, per i negozi che usano Ring per monitorare ingressi, e app per automazioni domestiche che vanno oltre quello che Ring offre nativamente.

Partnership Watch Duty per zone a rischio incendi

Data la crescente frequenza di incendi nelle zone colpite da siccità, Ring ha stretto una partnership con Watch Duty, un’app di monitoraggio incendi che traccia in tempo reale dove si stanno sviluppando roghi e come si stanno muovendo.

L’integrazione permetterà di visualizzare aggiornamenti e avvisi preventivi nella sezione Neighbors dell’app Ring. Neighbors è quella feature dove gli utenti Ring condividono video e allerte di sicurezza nella loro zona, creando una sorta di social network della sorveglianza di quartiere. Ora includerà anche dati sugli incendi attivi nelle vicinanze.

L’AI che impara le nostre abitudini

La funzione più interessante sono gli AI Unusual Event Alerts. In pratica, l’intelligenza artificiale apprende le abitudini quotidiane e avvisa quando qualcosa è anomalo. Il sistema osserva cosa succede normalmente nella proprietà. A che ora si esce la mattina. Quando si torna la sera. Chi entra ed esce. Quali movimenti sono normali e quali no. E dopo un periodo di apprendimento, inizia a generare avvisi quando rileva qualcosa di strano.

L’AI può rilevare anche le persone basandosi su posizione, azioni e persino abbigliamento. Per gli abbonati al servizio di vigilanza Virtual Security Guard, questi avvisi possono innescare interventi automatici. L’azienda ha anche introdotto il riconoscimento video per attivare le risposte di Alexa e inviare notifiche personalizzate basate su un database di 50 volti.

La rete Sidewalk che usa i dispositivi dei vicini

I nuovi dispositivi Ring supportano Amazon Sidewalk, quella rete mesh condivisa che collega dispositivi Echo e Ring dei vicini per creare una rete di backup quando il Wi-Fi è debole o assente.

Invece di dipendere esclusivamente dalla propria connessione Internet, i dispositivi Ring possono comunicare attraverso la rete Sidewalk che usa piccole porzioni di banda dai dispositivi Echo e Ring dei propri vicini (e viceversa). Se il Wi-Fi crolla ma il campanello deve mandare un avviso, può farlo attraverso questa rete mesh distribuita.

Certo, la soluzione è interessante, ma solleva anche qualche domande sulla privacy e sull’uso della rete Internet altrui. Amazon garantisce che Sidewalk usa la crittografia e trasmette solo piccole quantità di dati, ma comunque significa che i propri dispositivi sfruttano la connettività fornita involontariamente dai vicini che hanno anche loro dispositivi Amazon. La funzione è attiva di default, ma può essere disattivata.

Ring Car Alarm, quando la sorveglianza domestica non basta

Come se tutto questo non fosse abbastanza, Amazon ha anche lanciato Ring Car Alarm, un allarme per l’auto che monitora il proprio veicolo, con tracciamento GPS, allarmi se il veicolo viene mosso senza autorizzazione, e notifiche se qualcuno lo sta manomettendo.