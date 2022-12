Come vedere Canada-Marocco in streaming

Canada-Marocco deciderà il destino della nazionale nordafricana nei mondiali di calcio in Qatar, mentre per i nordamericani il passaggio agli ottavi di finale non è più possibile, alla luce delle due sconfitte maturate nelle gare precedenti. Il pallone inizierà a rotolare alle ore 16:00 di giovedì 1 dicembre, sul campo dell’impianto Al Thumama Stadium nella capitale Doha. In contemporanea andrà in scena anche l’altro match conclusivo del gruppo F, quello disputato tra Croazia e Belgio. C’è la possibilità di guardare la partita in diretta streaming gratis, poiché esclusiva del servizio pubblico come il resto della competizione.

Canada-Marocco: guarda la partita in diretta streaming

È sufficiente connettersi alla piattaforma RaiPlay da qualsiasi dispositivo: smartphone, tablet, computer o televisore connessi a Internet. Non servono abbonamenti né sottoscrizioni premium a pagamento. Chi si trova a casa può inoltre sintonizzarsi sui tradizionali canali TV (Rai 1). Infine, segnaliamo la possibilità di seguirla a risoluzione 4K, se in possesso di un apparecchio compatibile con il nuovo standard HbbTV (al numero 101).

Sono solo tre gli incontri tre le due nazionali, nella loro storia, tra il 1984 e il 2016 e sempre in occasione di amichevoli. Il bilancio è a favore dei nordafricani, con due vittorie e un pareggio.

Riportiamo di seguito la classifica del gruppo F, aggiornata alla vigilia dell’ultimo turno.

Croazia: 4 punti; Marocco: 4 punti; Belgio: 3 punti; Canada: 0 punti.

Nessun problema per chi si trova all’estero è desidera vedere Canada-Marocco in diretta streaming, con telecronaca in italiano. È necessario connettersi alla piattaforma RaiPlay attraverso NordVPN (in forte sconto), in modo da ottenere l’indirizzo IP di un server localizzato nel nostro paese.

