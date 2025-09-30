Un canale del digitale terrestre è sparito: scopri dove seguirlo ora

Prosegue il ciclo turbolento del digitale terrestre che vede questa tecnologia avvicinarsi sempre di più all’accensione dei nuovi standard trasmissivi. In questi mesi non mancano modifiche e aggiornamenti, protagonisti quasi tutti i giorni o almeno ogni settimana. Infatti, nelle ultime ore ci sono stati altri due grandi aggiornamenti sulla piattaforma DTT.

Ciò che ha lasciato molti italiani senza parole è stato l’addio inaspettato di un canale molto seguito in una fascia d’Italia in particolare. Come riportato tempestivamente da Italia in Digitale, sito che si occupa di tutto questo, TELESUD ha lasciato la sua posizione LCN 87 del digitale terrestre. L’annuncio è stato diffuso direttamente dall’emittente trapanese.

Una scelta commerciale volontaria per dedicarsi a far crescere il canale tramite altre fonti di comunicazione. Infatti, negli annunci pubblicati si legge che il canale continuerà le sue trasmissioni attraverso il suo sito ufficiale. Inoltre, è anche disponibile un’applicazione per dispositivi Apple, Android e perfino per Smart TV.

TELESUD dice addio volontariamente al digitale terrestre per lo streaming

TELESUD ha quindi lasciato il digitale terrestre per lo streaming. “Tutti i nostri programmi, gli approfondimenti, i TG e tanto altro, adesso li trovi disponibili per Smart TV, Android, iPhone e Tablet“, si legge nel comunicato ufficiale dell’emittente trapanese. Ricordiamo che il canale trasmetteva su piattaforma DTT con risoluzione 1920 x 1080 pixel.

Per continuare a sintonizzare tutti i canali disponibili nella tua zona, se ti trovi nell’area raggiunta dalle frequenze di questo multiplex locale, ti consigliamo di effettuare una ricerca automatica dei canali. Al momento la Logical Channel Number 87 risulta inutilizzata sul MUX REGIONALE 1 RAI WAY SICILIA.