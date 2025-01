Cancella i tuoi dati online con Incogni, la soluzione definitiva per la privacy

Quante telefonate di telemarketing ricevi ogni giorno? Quante delle notifiche di e-mail che ti arrivano sono utili e quante, invece, sono di spam? Chi si occupa di telemarketing e i truffatori che mettono in atto campagne di phishing e altre tipologie di truffe online riescono a trovare numeri di telefono, indirizzi e-mail e informazioni personali perché queste, semplicemente, sono disponibili online. Spesso non ce ne accorgiamo, ma quando accettiamo i termini e le condizioni di molti servizi digitali acconsentiamo alla diffusione dei nostri dati personali. Che sono lì alla mercé di tutti, anche di coloro che ne potrebbero fare un utilizzo truffaldino. Come intervenire? Incogni ha la soluzione con il suo servizio di rimozione dati. È in offerta con il piano annuale con un risparmio del 50%.

Con Incogni c’è una minore esposizione agli attacchi informatici

Incogni interviene direttamente alla radice del problema. Una volta effettuata la registrazione, infatti, Incogni si occupa di individuare sul web tutti quei siti, database e broker di dati nei quali sono conservati le tue informazioni personali.

Quindi avvia una costante campagna di monitoraggio volta, da una parte, a inviare le richieste di cancellazione dei dati e, dall’altra, di controllo che questi vengano effettivamente rimossi e mai reinseriti. In questo modo già dai primi giorni dopo la registrazione a Incogni, si riceveranno meno chiamate di spam, meno telefonate truffa, meno e-mail truffaldine e si va a migliorare progressivamente la propria sicurezza.

Con una visibilità online ridotta, infatti, diminuiscono anche i rischi di subire truffe, attacchi di phishing, furti di identità e conseguenze critiche per la propria reputazione professionale, finanziaria e assicurativa. Con poco si può ottenere tutto, nel breve ma anche nel medio-lungo periodo. Il piano annuale di Incogni è in promozione con il 50% di sconto ed è possibile annullarlo in qualsiasi momento grazie alla garanzia soddisfatti o rimborsati per 30 giorni.