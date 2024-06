Cancella le tue tracce dal web con Incogni, da oggi al -50%

Ogni clic e ricerca lasciano una traccia digitale. Purtroppo, queste informazioni personali possono finire nelle mani di società note come “data broker”, che le raccolgono e le vendono a terzi. Questo può esporti a rischi come furti d’identità, truffe personalizzate e persino influenzare negativamente le tue finanze. Incogni ti aiuta a cancellare i tuoi dati personali dal web e limitarne la diffusione pubblica: ecco come funziona questo utilissimo strumento, disponibile ora con uno sconto del 50%.

Quali sono i rischi e come Incogni può aiutarti

I data broker creano profili “ombra” sugli utenti che includono una grandissima quantità di dettagli personali. Queste informazioni possono essere utilizzate da truffatori, sconosciuti, hacker e altri malintenzionati, che potrebbero sfruttarle a loro vantaggio.

Incogni è la soluzione per riprendere il controllo dei tuoi dati online: con questo servizio, puoi limitare l’accesso pubblico alle tue informazioni personali. In poche parole, Incogni ti permette di proteggere le tue informazioni da occhi indiscreti.

In questo modo puoi ridurre il rischio di furti d’identità, dal momento che hacker e malintenzionati cercano informazioni personali per compiere azioni illecite, e mantenere al sicuro la tua privacy, perché Incogni impedisce agli estranei di accedere a dettagli come indirizzo di casa, contatti o informazioni di familiari.

Inoltre, Incogni ti permette di proteggerti anche dalle truffe: i truffatori spesso prendono di mira le vittime utilizzando dettagli personali come reddito, condizioni di salute, convinzioni religiose o politiche, e persino nomi di parenti e conoscenti per dare luogo a raggiri mirati, purtroppo per niente rari.

C’è un’offerta limitata disponibile per chi sceglie di abbonarsi a Incogni ora: uno sconto del 50% sul piano annuale, pari a soli 5,99 euro al mese. Incogni offre inoltre una garanzia di rimborso di 30 giorni e la possibilità di disdire in qualsiasi momento. I pagamenti sono crittografati e sicuri.