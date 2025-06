Cancellare i propri dati dal web è possibile: come funziona Incogni

Milioni di italiani ogni giorno ricevono e-mail pubblicitarie, telefonate di telemarketing e messaggi sospetti senza sapere davvero perché. Il motivo è spesso invisibile ma molto concreto: la diffusione non autorizzata dei dati personali su Internet. Questi dati vengono raccolti mentre navighiamo, poi rivenduti da aziende specializzate – i data-broker – ad altri soggetti commerciali o, nei casi peggiori, a chi li usa per truffe e attacchi informatici.

Per interrompere questo circolo vizioso, sempre più persone si affidano a Incogni, un servizio automatico creato dal team di Surfshark che cancella i dati personali dai database dei broker, agendo alla radice del problema. E c’è una promozione attiva in questi giorni: il piano annuale costa solo 7,29€ al mese, invece di 14,48€, con rimborso garantito entro 30 giorni se non sei soddisfatto.

Come funziona Incogni e perché è efficace contro spam e violazioni della privacy

A differenza dei tradizionali strumenti anti-spam o degli elenchi di blocco delle chiamate, Incogni interviene direttamente alla fonte del problema: la presenza dei tuoi dati nei registri dei broker. Questi soggetti operano legalmente, ma spesso senza il consenso diretto degli utenti, raccogliendo informazioni da siti web, app, e moduli compilati online.

Il risultato? I tuoi dati – nome, numero di telefono, indirizzo email, persino dettagli professionali – finiscono in liste vendute ad aziende di marketing, call center aggressivi e, in casi estremi, anche a reti criminali che organizzano campagne di phishing, truffe e furti d’identità.

Incogni automatizza l’intero processo di rimozione, facendo leva sulle normative europee e internazionali in materia di protezione dei dati, come il GDPR. Dopo l’iscrizione, il servizio contatta in autonomia oltre 180 broker per richiedere la cancellazione dei tuoi dati personali. E tu puoi seguire ogni passaggio in un’interfaccia chiara, che ti mostra chi ha risposto e quali richieste sono ancora in corso.

L’effetto di Incogni non si limita a un miglioramento della posta in arrivo. I vantaggi reali sono:

Riduzione drastica dello spam e delle chiamate indesiderate : se i tuoi dati non sono più disponibili per i broker, non possono più essere rivenduti a terzi;

: se i tuoi dati non sono più disponibili per i broker, non possono più essere rivenduti a terzi; Protezione contro furti di identità e truffe online : meno dati in circolazione significa anche meno possibilità che finiscano in mani sbagliate;

: meno dati in circolazione significa anche meno possibilità che finiscano in mani sbagliate; Navigazione più anonima e consapevole: Incogni ti aiuta a difendere la tua identità digitale, rendendo più difficile per le aziende (o i criminali) tracciare i tuoi comportamenti online.

In un’epoca in cui la tutela della privacy è spesso trascurata, strumenti come Incogni sono diventati essenziali. E con l’attuale offerta a metà prezzo per 12 mesi, è l’occasione giusta per iniziare.