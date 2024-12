Il Canone Rai aumenta a 90€: come evitare di pagarlo nel 2025

La Commissione Bilancio del Senato ha bocciato l’emendamento per mantenere il Canone Rai scontato di a 70€ anche il prossimo anno. Questo significa che tornerà a costare 90€ nel 2025. Nondimeno, esistono ancora diverse possibilità che permettono di evitare il pagamento di questa imposta. Ecco chi può richiedere l’esenzione.

Over 75 con reddito basso : tutti i cittadini che hanno un’età pari o superiore a 75 anni possono fare richiesta di esenzione se hanno un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore a 8000€, non avendo conviventi titolari di reddito proprio eccetto eventuali collaboratori domestici.

: tutti i cittadini che hanno un’età pari o superiore a 75 anni possono fare richiesta di esenzione se hanno un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore a 8000€, non avendo conviventi titolari di reddito proprio eccetto eventuali collaboratori domestici. Chi non possiede un televisore : tutti i cittadini che nell’abitazione dove hanno attiva un’intestazione di utenza elettrica non possiedono un televisore o un apparecchio atto alla trasmissione delle frequenze radiotelevisive.

: tutti i cittadini che nell’abitazione dove hanno attiva un’intestazione di utenza elettrica non possiedono un televisore o un apparecchio atto alla trasmissione delle frequenze radiotelevisive. Diplomatici e militari stranieri : sono inclusi funzionari di organizzazioni internazionali e personale diplomatico o militare non italiano.

: sono inclusi funzionari di organizzazioni internazionali e personale diplomatico o militare non italiano. Rivenditori e negozi: tutti coloro che hanno un negozio di rivendita o riparazione TV.

Canone Rai: come richiedere l’esenzione per il 2025

Vediamo allora come richiedere l’esenzione dal Canone Rai per il 2025, che torna a 90€, secondo i casi che rispettano i requisiti sopra menzionati.

Over 75 : compilare il modulo di dichiarazione sostitutiva ; inviare la richiesta all’Agenzia delle Entrate entro: 31 gennaio 2025 per l’esenzione dell’intero anno; 31 luglio 2025 per l’esenzione del secondo semestre dell’anno.

: Chi non possiede un televisore : compilare il modulo di dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio televisivo (Quadro A); presentare la domanda entro: 31 gennaio 2025 per l’esenzione dell’intero anno; 31 luglio 2025 per l’esenzione del secondo semestre dell’anno.

:

Modalità di invio per il 2025

Come inviare la richiesta di esenzione dal Canone Rai per il 2025? Ecco le modalità di invio disponibili per tutti i casi di esenzione entro il 31 gennaio o il 31 luglio 2025 in base alla situazione:

online tramite l’applicazione web sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate;

tramite l’applicazione web sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate; tramite raccomandata A/R all’indirizzo “Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, SAT – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino“;

all’indirizzo “Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, SAT – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino“; invio di posta elettronica PEC all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.

Ricordati che l’autocertificazione ha validità annuale e va rinnovata ogni anno. Inoltre, le dichiarazioni false possono comportare sanzioni penali. Infine, chi ha già ottenuto l’esenzione in passato non deve ripresentare la domanda, tranne nei casi in cui siano cambiate le condizioni.

Il Canone Rai verrà addebitato automaticamente in bolletta anche per tutto il 2025 per le utenze domestiche residenziali. Se hai diritto all’esenzione è importante presentare la richiesta nei tempi previsti per evitare addebiti non dovuti.