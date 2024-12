Canone Rai: tutti i falsi miti da sfatare

Il Canone Rai è tra le tasse, se così si può definire, più odiate dagli italiani. Da sempre incompreso, l’abbonamento radiotelevisivo italiano sta ancora facendo parlare di sé. Sono tantissime le informazioni che ci arrivano da televisione, radio e web, ma non tutte sono realmente corrette.

Come una leggenda che si rispetti, anche il Canone Rai ha dei miti da sfatare, vecchi e nuovi. In questo articolo ne vedremo alcuni, cercando di fare chiarezza su questa tassa obbligatoria per quasi tutti i contribuenti. Così cercheremo anche di fornire le giuste informazioni a contrasto da false promesse e informazioni scorrette.

Canone Rai: tutti i falsi miti, vecchi e nuovi

Ecco quali sono i falsi miti da sfatare legati al Canone Rai, sia nuovi che vecchi.

Verrà abolito definitivamente. Al momento non ci sono informazioni e nemmeno notizie certe su questo. Il Canone dovrà essere pagato anche nel 2025 e costerà a famiglia 90€. Inoltre, non ci sono nemmeno notizie su una possibile abolizione futura. Infatti, si tratta solo di promesse elettorali o dichiarazioni che non trovano conferma con la realtà dei fatti al momento. Sarà tolto dalla bolletta. Anche questo falso mito va sfatato. Il Governo ha riconfermato che per tutto il 2025 questa tassa sarà ancora riscossa in bolletta. Per ora il passaggio a bollette telefoniche o altro sono solo ipotesi o proposte non ancora vagliate né tanto meno confermate. Il Canone Rai sarà scontato di 20€ nel 2025. La Commissione Bilancio del Senato ha respinto l’emendamento della Lega quindi il costo dell’imposta sull’abbonamento radiotelevisivo tornerà al costo originale pre 2024, quindi a 90€. Tutti possono evitare di pagarlo. Anche questo è un falso mito da sfatare. Esistono casi in cui è possibile essere esonerati dal Canone Rai, ma occorrono autodichiarazioni che corrispondano alla realtà dei fatti, altrimenti si va nel penale.

In conclusione, nonostante le tante promesse, ad oggi il Canone Rai non è stato abolito. Anzi, nel 2025 tornerà al costo di 90€ l’anno e sarà inserito all’interno della bolletta elettrica.