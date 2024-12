Canone Rai 2025: tanta confusione e troppe false promesse

Recentemente, false speranze su una possibile abolizione del Canone Rai dopo il 2025 si sono fatte strada sul web. Anche testate giornalistiche hanno spinto i loro titoli su questo tema. Purtroppo tutto questo non sta facendo altro che generare tanta confusione in molti italiani, anche a causa di false promesse ipotizzate da giornali e politici.

Eppure le cose certe in merito a questa tassa oggi sono più chiare che mai. Facendo chiarezza è necessario accettare che il Canone Rai ritorna a 90€ nel 2025. Basta speranze. La Manovra di Bilancio 2025 ha riportato questa imposta alla sua cifra iniziale, prima del taglio nel 2024. Quindi non ci sarà alcun sconto sul costo annuale, ma sarà a prezzo pieno.

Infatti, la Commissione Bilancio del Senato ha bocciato l’emendamento presentato dalla Lega che voleva mantenere il canone a 70€, come per il 2024 anche nel 2025. Questa decisione ha generato, come facile pensare, a tensioni nella maggioranza del governo.

Matteo Salvini, leader della Lega e forte antagonista dell’abbonamento radiotelevisivo italiano, aveva dichiarato subito dopo la decisione: “Forza Italia non vuole abbassare il Canone Rai? Mi spiace, non per la Lega, ma per gli italiani: se quella tassa non sarà tagliata lavoreremo lo stesso su altri fronti“.

Canone Rai 2025: pagamento in bolletta, si o no?

Un’altra falsa speranza diffusa in questi giorni deriva da una recente audizione del Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Durante la dichiarazione avrebbe accennato alla possibilità futura di addebitare il Canone Rai attraverso le utenze telefoniche mobili, ma questa idea non è stata confermata per il 2025.

Infatti, il Canone Rai nel 2025 sarà ancora addebitato in bolletta, contrariamente anche alle aspettative di molti generate dai molteplici avvisi dell’Unione Europea che, secondo le regole, non approva questa pratica. Dovremo aspettare ancora prima che questa tassa venga estromessa dalla bolletta sui consumi elettrici.

Concludiamo ricordando che esistono dei requisiti che permettono a cittadini idonei di non pagare il Canone Rai nel 2025. Verificare questi casi entro i tempi previsti dall’Agenzia delle Entrate per inviare richiesta di esenzione è fondamentale nel caso fosse possibile evitare di pagarlo per tutto il 2025 o per il secondo semestre.