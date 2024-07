Canone zero + buoni Amazon fino a 275€: la proposta arriva da Crédit Agricole

Le banche tradizionali stanno sempre più diventando roba da museo. Crédit Agricole cerca di ritagliarsi il suo spazio tra i risparmiatori moderni con un’offerta irresistibile: canone zero e buoni Amazon fino a 275€. Questo conto corrente online include carta di debito, carta di credito e supporto da parte di un consulente dedicato e di una rete di filiali. Leggi di seguito per conoscere tutti i dettagli.

Vantaggi del conto Crédit Agricole: canone zero e tanto altro

Innanzitutto, per i primi nove mesi, non si paga il canone. Dopo questo periodo, può essere azzerato da chi ha meno di 35 anni, da chi accredita stipendio o pensione, o da chi possiede un patrimonio di almeno 5.000 euro.

La carta di debito Visa è un altro punto forte: collegabile ai wallet digitali e gestibile tramite app con funzioni di blocco e pausa. C’è pure la Carta Oro American Express, offerta con quota gratuita il primo anno.

L’app di Crédit Agricole? Ti permette di richiedere prodotti, monitorare investimenti e avere un consulente dedicato sempre a portata di mano.

L’offerta Amazon funziona così: apri il conto entro il 5 settembre, usa il codice promo “VISA” e potrai avere fino a 100 euro di buoni Amazon. Inoltre, per ogni amico che inviti ad aprire il conto online guadagnerai un buono da 25 euro, fino a un massimo di 150 euro se riesci a convincere sei amici. Infine, se apri il conto entro il 31 luglio e sottoscrivi la polizza “Protezione mezzi di pagamento” sempre con il codice promozionale “VISA”, puoi ottenere un ulteriore buono Amazon da 25 euro.

La proposta di Crédit Agricole è davvero interessante, non solo per il canone zero, ma anche i buoni Amazon in omaggio. Con vantaggi del genere, è difficile dire di no.