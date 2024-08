Canonical: nuove release Ubuntu con kernel upstream aggiornato

Canonical ha deciso di impegnarsi a distribuire il codice kernel upstream più recente sulle varie versioni di Ubuntu. Fino ad ora, per ogni nuova versione, Ubuntu ha sempre distribuito il kernel upstream più recente disponibile al momento del “kernel freeze“. Ma in alcuni casi, questo significava distribuire una versione del kernel vecchia di circa 2 mesi. Ciò accadeva anche se una nuova versione del kernel Linux upstream era in arrivo e sarebbe stata stabile prima del rilascio pianificato di Ubuntu. Ora il team kernel di Canonical ha deciso di cambiare rotta per Ubuntu. Presto le nuove versioni di Ubuntu Linux saranno infatti disponibili con il kernel upstream più recente al momento del rilascio.

Canonical: la nuova policy sulle future distribuzioni di Ubuntu

Anche se si tratta di una mossa interessante, ciò non porterà Ubuntu Linux a passare a una policy in cui le nuove versioni del kernel vengono rilasciate come aggiornamenti stabili per tutta la durata delle versioni di Ubuntu. Secondo l’attuale policy, il modo in cui il CKT (Canonical Kernel Team) sceglie la versione del kernel Linux upstream da adottare segue un approccio conservativo di “attendere e vedere”. Dato che è richiesta una finestra di stabilizzazione di un mese, la versione del kernel upstream da rilasciare viene selezionata come versione provvisoria. Canonical si riserva anche la possibilità di passare all’ultimo minuto a una versione più recente, qualora venisse rilasciata in un lasso di tempo gestibile. Questo approccio garantisce stabilità al giorno del rilascio stabilito.

La nuova policy che adotterà il CKT cambia le carte in tavola. Per fornire agli utenti le funzionalità e il supporto hardware più aggiornati, Ubuntu ora includerà la versione più recente disponibile del kernel Linux upstream alla data di freeze stabilita per il rilascio di Ubuntu. Ciò anche se il kernel upstream si trova ancora nello stato di Release Candidate (RC). Ciò significa che per la prossima release di Ubuntu 24.10 dovrebbe essere incluso il kernel Linux 6.11. Sarebbe comunque bello se Ubuntu impegnasse risorse per consentire la distribuzione di nuove versioni upstream del kernel come aggiornamenti di release stabili. Tuttavia, ciò potrebbe accadere soltanto in futuro.