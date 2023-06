Canva AI: cos'è, come si usa e le ultime novità introdotte

Canva AI è un innovativo generatore di immagini online gratuito basato sull’intelligenza artificiale. Il suo obiettivo è di offrire ai suoi utenti uno strumento semplice da usare ma allo stesso tempo con numerose funzionalità. Se l’esperienza d’uso rispetto alla piattaforma Canva rimane la stessa, a cambiare sono i tool resi disponibili, iniziando dalla possibilità di generare un’immagine che non esiste con una semplice descrizione testuale.

In questo approfondimento offriremo una panoramica approfondita di Canva AI e di come possa aiutare gli utenti a creare contenuti visivi di alta qualità in modo rapido ed efficiente.

Cos’è Canva AI?

Anche Canva dunque apre all’intelligenza artificiale, la disciplina alla base dei sistemi informatici intelligenti in grado di simulare non solo il comportamento ma anche le capacità del pensiero umano. Presente ormai da diversi anni nelle nostre vite, è solo nell’ultimo periodo che ha preso slancio in maniera definitiva. Il merito è da attribuire all’intelligenza artificiale generativa, alla base di strumenti rivoluzionari come ChatGPT, il chatbot sviluppato da OpenAI attraverso i modelli linguistici GPT-3 e GPT-4.

Dall’IA generativa sono nati sistemi capaci di generare immagini semplicemente da un testo. Tra questi si annoverano ad esempio DALL-E, Midjourney e Imagen. Le loro potenzialità sono tali che già oggi le immagini create da questi sistemi vengono spesso confuse come foto reali. Se da una parte l’efficacia e il livello di realismo raggiunto dalle immagini prodotte dall’intelligenza artificiale generativa sono sorprendenti, dall’altra parte è normale sottolineare quelli che sono i timori degli stessi addetti ai lavori, come ad esempio la pubblicazione di immagini false fatte passare per reali.

Detto questo, Canva AI va ad aggiungersi alla lista dei migliori strumenti basati sull’intelligenza artificiale che offrono l’opportunità di creare immagini uniche. A differenza di quasi tutti i concorrenti, Canva consente l’utilizzo di funzionalità avanzate basata sull’intelligenza artificiale gratuitamente. Si tratta di un plus non indifferente, a maggior ragione se si tiene conto della qualità dei risultati finali. Per sbloccare tutte le funzioni incluse in Canva AI occorre disporre del piano a pagamento, vero, ma gli strumenti disponibili nella versione gratuita sono più che sufficienti per realizzare immagini uniche e di grande impatto per i propri progetti.

E tutto questo garantendo un’eccellente esperienza d’uso ai vecchi e nuovi utenti, uno dei tratti distintivi della piattaforma Canva e del suo editor fotografico. Creare un’immagine da un semplice testo, sfruttando il tool di generatore di immagini di Canva basato sull’intelligenza artificiale, non solo è gratuito e veloce, ma anche divertente.

Come funziona Canva AI?

Il funzionamento di Canva AI si basa sulla tecnologia Stable Diffusion, un modello open-source di apprendimento automatico profondo sviluppato dal team CompVis all’Università Ludwig Maximilian di Monaco, in Germania. A differenza di altri modelli, tra cui Midjourney e DALL-E, utilizzabili soltanto attraverso i servizi cloud, Stable Diffusion è in grado di funzionare su qualsiasi hardware in cui sia installata una GPU con almeno 10GB di VRAM.

A livello di architettura, Stable Diffusion si compone in 3 parti: un blocco U-Net, un codificatore VAE (autoencoder variazionale) e un codificatore di testo opzionale. Per quanto riguarda invece il processo di apprendimento automatico, il modello di intelligenza artificiale su cui si basa Canva AI è stato allenato da su una serie di coppie di didascalie e immagini tratte dal set di dati pubblici LAION-5B, composto da qualcosa come 5 miliardi di coppie immagine-testo. Il campione di immagini si basa su oltre 100 domini diversi. Il peso maggiore, circa l’8%, proviene da Pinterest, mentre a ruota seguono WordPress, Blogspot, Flickr, Wikimedia Commons e DeviantArt.

Tralasciando gli aspetti più tecnici relativi al modello Stable Diffusion, per l’utente il funzionamento di Canva AI è molto semplice: per creare una nuova immagine è sufficiente collegarsi innanzitutto a questa pagina del sito ufficiale di Canva e premere sul bottone Genera immagini con l’IA. Fatto questo, si sceglie la tipologia di progetto a cui si vuole dare vita e in automatico comparirà la sezione Da testo a immagine. Ora non resta che descrivere l’immagine che si desidera realizzare, impostare lo stile e premere invio sulla tastiera per avviare il processo.

Nel giro di pochi secondi Canva AI elaborerà un carosello di immagini libere da copyright e utilizzabili per i propri progetti editoriali o grafici. Nel caso nella descrizione compaiono termini sensibili o personaggi famosi, il sistema bloccherà la creazione invitando l’utente a fornire una nuova descrizione.

Funzionalità principali e novità di Canva AI

Descriveremo ora in breve ciascuna delle principali funzionalità del nuovo Canva AI. Dalla Gomma Magica al Traduttore, ecco tutte le novità ispirate dall’intelligenza artificiale.

Magic Design

Design Magic (Progetto magico) è il tool di progettazione inserito in Canva AI che consente di realizzare template già pronti basati sul caricamento di una o più immagini. Grazie all’intelligenza artificiale, Design Magic velocizza il processo di creazione di qualsiasi progetto. L’utente deve soltanto descrivere la presentazione che ha in mente e caricare una o due immagini, a tutto il resto ci pensa l’intelligenza artificiale.

Magic Edit

La funzionalità Magic Edit (Ritocco magico) consente di eliminare gli elementi indesiderati. Non solo però, perché è possibile sfruttare tale strumento anche per aggiungerne di nuovi, semplicemente descrivendo ciò che si desidera portare nella foto. Per funzionare in maniera corretta, nella foto non devono essere presenti l’Autofocus, la Gomma magica e lo Strumento per rimuovere lo sfondo.

Canva Translate

Canva Translate è uno strumento di traduzione online basato sull’intelligenza artificiale, che permette di tradurre i progetti in lingue diverse, rendendo così più agevole la condivisione di quest’ultimi a clienti e a un pubblico internazionali.

Beat Sync

Beat Sync è uno dei tool più potenti integrato in Canva AI. Serve per sincronizzare audio e video in un unico progetto multimediale per un’esperienza visiva ancora più personale. Ad esempio, è possibile sincronizzare le clip con una musica che si adatta ai video caricati in precedenza su TikTok o ai Reel pubblicati su Instagram.

Draw

È possibile personalizzare ogni nuova immagine creata dal modello di intelligenza artificiale in base a uno degli stili proposti da Canva AI. Tra gli stili artistici disponibili si annoverano Retrowave, Matita colorata, Neon, Filmico e Acquerello.

Magic Eraser

Dal menu Strumenti si può richiamare la funzionalità Magic Eraser (Gomma magica), strumento che permette di rimuovere qualsiasi oggetto o imperfezione della foto in precedenza caricata. L’operazione è fulminea e ha il vantaggio di non richiedere modifiche manuali.

Animation

Per rendere un progetto ancora più personalizzato, Canva AI mette a disposizione dei suoi utenti lo strumento Animazioni di Testo, che permette di inserire animazioni ed effetti al testo scritto per farlo risaltare di più agli occhi di lettori e clienti. Un tool che si sposa alla perfezione con progetti quali una presentazione, un video o un biglietto d’auguri.

Magic Write

Magic Write (Scrittura magica) è un’altra funzionalità basata sull’intelligenza artificiale che completa l’esperienza di Canva AI. È uno strumento che viene in soccorso agli utenti che hanno un blocco creativo o sono alla ricerca di un aiuto per riassumere un testo corposo. In breve, Magic Write aiuta a creare nuovi testi e a generare schemi o elenchi da usare come punto di partenza per il proprio progetto.

Text to Image

Text to Image (Da testo a immagine) è tra le principali novità introdotte da Canva in concomitanza con l’arrivo dell’intelligenza artificiale. È il punto di partenza per la creazione di una nuova immagine: l’utente non deve far altro che digitare del semplice testo con la descrizione del soggetto della foto e al resto penserà il sistema intelligente integrato in Canva.

Layouts and Styles

L’introduzione dell’intelligenza artificiale in Canva non cancella quelle che erano le qualità migliori dell’editor grafico. I diversi layout e i tanti stili che si annoverano nel ricco database di Canva sono ancora a disposizione degli utenti, che possono andare a modificare l’aspetto del loro progetto in qualsiasi momento.

Magic Design Presentations

Magic Design Presentations è l’altro nome con cui è conosciuto lo strumento Magic Design (in rete c’è anche chi usa l’appellativo Magic Presentations). In ogni caso la sostanza non cambia: è a tutti gli effetti lo stesso strumento descritto all’inizio di questo capitolo, attraverso cui è possibile realizzare una presentazione attraverso una semplice descrizione, un titolo e due-tre immagini.

I vantaggi di utilizzare Canva AI

È ora il momento di riassumere i principali vantaggi dell’utilizzo di Canva AI:

Risparmio di tempo : l’aiuto dell’intelligenza artificiale permette di risparmiare tempo su tutta una serie di operazioni fondamentali. Esempi concreti? In primis lo strumento della Gomma magica: con una sola “pennellata” virtuale Canva AI consente di rimuovere una o più imperfezioni presenti nella foto nel giro di pochi istanti. La stessa modifica, se effettuata manualmente, richiederebbe molto più tempo. Lo stesso discorso vale per la funzionalità Magic Design o Magic Design Presentations. Quante volte può capitare di essere in ritardo con un progetto e di aver bisogno di un aiuto per portare a termine una scadenza programmata? Con uno strumento come Progetto magico questo viene reso possibile in modo rapido e semplice.

: l’aiuto dell’intelligenza artificiale permette di risparmiare tempo su tutta una serie di operazioni fondamentali. Esempi concreti? In primis lo strumento della Gomma magica: con una sola “pennellata” virtuale Canva AI consente di rimuovere una o più imperfezioni presenti nella foto nel giro di pochi istanti. La stessa modifica, se effettuata manualmente, richiederebbe molto più tempo. Lo stesso discorso vale per la funzionalità Magic Design o Magic Design Presentations. Quante volte può capitare di essere in ritardo con un progetto e di aver bisogno di un aiuto per portare a termine una scadenza programmata? Con uno strumento come Progetto magico questo viene reso possibile in modo rapido e semplice. Creazione di progetti di alta qualità : uno strumento come Canva, unito a un sistema di intelligenza artificiale, offre l’opportunità di creare progetti unici e di qualità. Per l’esperienza d’uso offerta, per i tanti strumenti disponibili gratuitamente e per la sorprendente efficacia dell’IA, Canva AI è oggi il punto di riferimento essenziale anche per chi ha scarsa dimestichezza con la grafica e la realizzazione di progetti unici.

: uno strumento come Canva, unito a un sistema di intelligenza artificiale, offre l’opportunità di creare progetti unici e di qualità. Per l’esperienza d’uso offerta, per i tanti strumenti disponibili gratuitamente e per la sorprendente efficacia dell’IA, Canva AI è oggi il punto di riferimento essenziale anche per chi ha scarsa dimestichezza con la grafica e la realizzazione di progetti unici. Possibilità di sperimentare diverse opzioni di design: al di là delle novità apportate con gli strumenti legati all’intelligenza artificiale, Canva AI conserva intatto il principale punto di forza della piattaforma standard, ossia la profondità dell’editor grafico. Quando diciamo profondità intendiamo l’abnorme numero di soluzioni disponibili a livello di opzioni di design. Ciò rende un gioco da ragazzi per chiunque riuscire a personalizzare il proprio progetto rispetto a quello degli altri. Senza dimenticare, poi, l’esperienza d’uso di Canva. Perché a volte è più semplice fornire una marea di funzioni, salvo poi trascurarle dal punto di vista dell’utente. In Canva questo non accade, anzi, è vero il contrario. Di fatto, si assiste a una perfetta armonia tra funzionalità ed esperienza utente, la via maestra da seguire per ogni piattaforma web.

Conclusioni

Anche Canva apre all’intelligenza artificiale, senza però rinnegare il suo passato e il suo presente. Canva AI è la nuova realtà di Canva basata sull’intelligenza artificiale, con tante novità sul fronte delle funzioni. Con la piattaforma votata all’IA diventa più semplice creare progetti di alta qualità anche per chi fino a ieri non sapeva nemmeno cosa fosse un template o una diapositiva. Dalla rimozione di oggetti indesiderati alla creazione di nuove presentazioni ex novo, con il nuovo Canva si risparmia tempo con la possibilità di realizzare progetti prima impensabili.

Da un lato maggiore produttività, dall’altra più creatività nella realizzazione di progetti visivi: due ottime ragioni per provare Canva AI in previsione di un nuovo contenuto per il proprio sito o account social, un progetto per un cliente importante. La nuova piattaforma di Canva che accoglie l’intelligenza artificiale è l’ideale per sperimentare gli enormi passi avanti compiuti dall’IA generativa nel corso degli ultimi anni. D’altronde è chiaro come nei prossimi anni anche il settore grafico sarà sempre più influenzato dall’universo della intelligenza artificiale, con avvisaglie via via più frequenti già nel presente.

Senza contare il fatto che, a differenza di altre piattaforme concorrenti, Canva AI e la stragrande maggioranza delle funzionalità espresse è disponibile gratis.

