Canva, aumenta i prezzi del 300% per le nuove funzioni AI

Canva ha recentemente annunciato un consistente aumento dei prezzi per alcuni dei suoi abbonamenti a partire dall’anno prossimo. La decisione arriva dopo il massiccio investimento dell’azienda nello sviluppo e implementazione di nuovi strumenti basati sull’intelligenza artificiale generativa.

In particolare, l’aumento riguarderà l’abbonamento Canva Teams, che consente di aggiungere più utenti ad un account. In alcuni casi, i clienti di Canva Teams in tutto il mondo potranno aspettarsi rincari superiori al 300% rispetto alle tariffe attuali. L’azienda motiva questa scelta con l’arricchimento dell’esperienza utente e il maggior valore apportato alla piattaforma dalle nuove funzionalità AI.

Canva aumenta i prezzi fino al 300%

Negli Stati Uniti, alcuni utenti di Canva Teams hanno riportato aumenti da 120 dollari all’anno per un massimo di cinque utenti a 500 dollari all’anno, con uno sconto del 40% per i primi 12 mesi. In Australia, la tariffa fissa di 39,99 dollari australiani al mese per cinque utenti passerà a 40,50 dollari australiani per ciascun utente, portando il costo annuale per un gruppo di cinque persone da 480 dollari AUS a 2.430 dollari AUS.

Canva price increase is one of the biggest increases I have ever seen YoY. pic.twitter.com/8MOEYMcRm3 — Will Sanders (@wlsndrs) August 30, 2024

L’impatto delle funzioni di AI generativa

Canva ha recentemente introdotto una serie di funzioni di AI generativa, come il generatore di text-to-image Magic Media e lo strumento di estensione dello sfondo Magic Expand. Queste aggiunte hanno trasformato la piattaforma da uno strumento per i professionisti del design e del marketing a un’offerta di spazio di lavoro più ampia. Secondo Louisa Green, responsabile delle comunicazioni di Canva, questi sviluppi giustificano l’aumento dei prezzi.

La reazione degli utenti e il confronto con la concorrenza

Gli aumenti dei prezzi sono stati comunicati esclusivamente tramite e-mail ai clienti, suscitando reazioni negative da parte degli utenti online. Alcuni hanno annunciato che cancelleranno i loro abbonamenti e passeranno alle applicazioni di Adobe, un tempo considerate più costose rispetto a Canva.

L’aumento dei prezzi di Canva rappresenta una svolta significativa per l’azienda, che in passato era considerata un’alternativa conveniente ai software di progettazione grafica più costosi. Questi sviluppi arrivano sulla scia dell’acquisizione da parte di Canva dell’azienda che sta dietro alla suite di software creativi Affinity per “diverse centinaia di milioni di sterline [britanniche]” e in vista di una potenziale quotazione in borsa negli Stati Uniti nel 2026.