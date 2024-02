Capsule Caffè Borbone A Modo Mio: PERFETTE a soli 0,18€

Compatibili con le macchine per uso domestico A Modo Mio, le Capsule Caffè Borbone Don Carlo Miscela Rossa sono la scelta migliore per qualità e risparmio. Oggi costano ancora meno grazie all’offerta disponibile solo su eBay. Acquistale a soli 18 centesimi l’una.

Un’occasione formidabile per assicurarti un espresso perfetto ogni giorno a un prezzo folle. Tra l’altro, con eBay, hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua. Inoltre, selezionando PayPal puoi pagare in 3 rate a tasso zero.

Capsule Caffè Borbone A Modo Mio Don Carlo: l’espresso nel sangue

Goditi un espresso formidabile con le Capsule Caffè Borbone Don Carlo Miscela Rossa compatibili con le macchine per uso domestico A Modo Mio. Dal gusto forte e deciso, questo è il caffè ideale per una carica di energia di prima mattina o una ricarica di energia durante la giornata.

Ogni capsula è confezionata singolarmente per assicurarti il massimo della freschezza e dell’igiene. Inoltre, la grammatura del caffè macinato è perfetta per un risultato cremoso e vellutato.

Acquistale subito a soli 18 centesimi l’una. Sappi che eBay ti permette di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini di importo uguale o superiore a 30 euro. Devi solo selezionare PayPal come metodo di pagamento e attivare la formula “Paga in 3 Rate” per ottenere questo mini finanziamento molto interessante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.