Capsule Caffè Borbone Don Carlo: solo 36€ per 200 pezzi su eBay

Su eBay si sta consumando velocemente un’offerta incredibile per te che hai una macchina da caffè Lavazza A Modo Mio. Super compatibili, acquisti 200 Capsule Caffè Borbone Don Carlo Miscela Rossa a soli 36,49 euro, invece di 50,18 euro. Oltre a un risparmio incredibile, ti assicuri una qualità eccellente. Ogni volta che sorseggerai il tuo caffè ti sembrerà di bere un espresso al bar. La consegna gratuita è offerta dal venditore.

Capsule Caffè Borbone Don Carlo: qualità e igiene in ogni sorso

Goditi momenti di intenso piacere tutte le volte che vuoi grazie alle Capsule Caffè Borbone Don Carlo Miscela Rossa. Perché sono speciali? Primo, vengono confezionate singolarmente per mantenere fragranza e aroma del chicco appena macinato e confezionato subito. Secondo, sarai l’unico a toccare la tua capsule, per assicurarti igiene e sicurezza. Terzo, il gusto è unico e il caffè è sempre cremoso. Non perdere altro tempo.

Acquista la confezione di 200 capsule a soli 36,49 euro, invece di 50,18 euro. Ricorda che eBay ti permette di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini di importo uguale o superiore a 30 euro. Devi solo selezionare PayPal come metodo di pagamento e attivare la formula “Paga in 3 Rate” per ottenere questo mini finanziamento molto interessante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.