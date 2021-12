Cardano è la criptovaluta con un maggiore crypto market sentiment

Un aspetto importantissimo da tener presente nel mondo delle criptovalute è il crypto market sentiment che, purtroppo, di questi tempi sta di nuovo calando. Secondo alcuni report quasi tutte hanno visto scendere il livello al di sotto del 5. Negli ultimi 7 giorni però due si sono distinte per positività mantenendolo comunque alto nonostante tutto. Una di queste è Ethereum, mentre la seconda, a sorpresa di tutti, è Cardano che, la scorsa settimana ha aumentato il suo valore del 4%. Ciò a riprova che anche le criptovalute minori sono forti e restituiscono una certa fiducia agli investitori.

Il sentiment di mercato di Cardano

Oggi ci concentreremo principalmente sul sentiment di mercato di Cardano. Una delle criptovalute non hai livelli di Bitcoin ed Ethereum, ma che sembra avere un buon ascendente sui sentimenti e gli stati d'animo degli investitori. Ed è proprio questo il crypto sentiment di una criptovaluta, ciò che permette di prevedere i movimenti della quotazione di una crypto. Questo ha quindi il potere di influenzare i cicli di mercato spingendo o respingendo all'acquisto.

Ad esempio, per Bitcoin la situazione non è felice e si teme un nuovo livello di FOMO. Ciò dovuto al fatto che sarebbe stato minato già il 90% dei bitcoin disponibili arrivando quasi al suo esaurimento, generando così uno spirito conservativo, non di vendita, sul mercato. Per Cardano invece tutto sembra essere diverso. La comunità infatti esprime ampia fiducia nella criptovaluta anche quando, come oggi, segna un -5,44% che porta la sua quotazione a 1,233 dollari.

Al contrario di Cardano, Bitcoin si trova completamente fuori dalla zona positiva. Il sentiment di mercato per la regina delle criptovalute è in forte calo portando il punteggio al di sotto del 6. Tutte le altre invece si stanno posizionando in un intervallo che va dal 4,3 al 4,9. Ci sono altre crypto, molto minori, che comunque mantengono un buon punteggio. Ecco perché potrebbe essere un buon metodo quello di tenerle d'occhio magari con l'obiettivo di differenziare i propri investimenti.