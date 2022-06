Caricabatterie USB 60W 6 porte: ricarica tutti i dispositivi che vuoi

Il Caricabatterie USB 60W in offerta su Amazon a soli 18,87 euro, invece di 26,47 euro, è una vera forza della tecnologia. Mettilo nel carrello e non te ne pentirai affatto. Non solo è pratico da portare sempre con sé e comodo da utilizzare perché si appoggia sulla scrivania, ma ha anche 6 porte USB disponibili.

Insomma, quale prodotto ti offre fino a 6 alloggi USB per la ricarica dei tuoi dispositivi a meno di 20 euro? Tra l’altro con la qualità che contraddistingue questo incredibile articolo molto utile, pratico e formidabile.

Compatibile con tutti i modelli di smartphone, tablet e altro più gettonati, come Samsung, iPhone, Xiaomi, Huawei e tanti altri, è un oggetto che non dovrebbe mai mancare in casa. Questo caricabatterie USB è utile sia a chi viaggia molto, ma anche per chi vuole ordine sulla sua scrivania o sul tavolo di casa.

Caricabatterie USB 6 porte: una soluzione economica di qualità

Optare per questo Caricabatterie USB 60W da 6 porte è una scelta intelligente. Avrai una stazione di ricarica di piccole dimensioni alla quale collegare fino a 6 dispositivi contemporaneamente. L’alimentatore da 60W è dotato di una tecnologia intelligente.

Qualsiasi dispositivo collegherai, il suo sistema rileverà come regolare la corrente grazie a iSmart. La ricarica veloce è garantita fino a un massimo di 5 porte contemporaneamente, con 6 sarà il Caricabatterie a fornire in maniera ottimizzata il flusso per ricaricare i dispositivi in ugual misura.

Trasforma una singola presa di corrente in una straordinaria stazione di ricarica compatta con 6 postazioni per ricaricare i tuoi dispositivi. Così non solo risparmierai spazio sulla tua scrivania, ma avrai anche un prodotto comodo da portare sempre con te.

Il pratico indicatore LED, posto sulla parte frontale dove ci sono le 6 porte USB, indica a colpo d’occhio se è stato collegato correttamente alla fonte di alimentazione. Il cavo di alimentazione è lungo 1,5 metri, perciò potrai adattarlo a qualsiasi postazione.

Insomma, questo articolo è davvero interessante sia per la sua praticità e funzionalità, sia per il prezzo. Acquista il Caricabatterie USB 60W 6 porte a soli 18,87 euro, invece di 26,47 euro. Lo trovi solo su Amazon perciò meglio sbrigarsi prima che finisca in sold out.

