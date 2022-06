Caricabatterie USB Panasonic: 4 batterie Eneloop incluse a soli 10 euro

Rispetta l’ambiente e scegli le nuove batterie ecosostenibili Eneloop. Vendute in più di 80 Paesi al mondo, passerai da uno stile di vita usa e getta a riutilizzabile. Ne trovi 4 incluse nella confezione se acquisti il caricabatterie USB Panasonic a soli 10, 70 euro, invece di 24 euro, solo su Amazon.

Si tratta di un’offerta davvero ottima, soprattutto in questo periodo che con l’arrivo delle vacanze utilizziamo ancora di più articoli che richiedono l’uso di batterie. Potrai risparmiare tanti soldi scegliendo queste fantastiche Eneloop.

Una volta scariche, infatti, non dovrai buttarle, ma potrai darle nuova vita ricaricandole. Il caricabatterie USB Panasonic è dotato di 4 batterie di tipo AA con questa tecnologia speciale ecosostenibile.

La sua comodità è che questo caricatore è dotato di un cavo USB incluso che può essere collegato a una qualsiasi porta USB-A per la ricarica delle batterie. Collegalo in auto, al tuo computer o a un caricatore per smartphone.

Insomma, praticità e funzionalità sono davvero incredibili soddisfando a pieno i requisiti di questa tecnologia. Portalo sempre con te. Il suo design ultraleggero rende questo prodotto facile da trasportare ovunque tu vada.

Caricabatterie USB Panasonic: ecosostenibilità e risparmio vanno a braccetto

Scegli l’ecosostenibilità grazie al caricabatterie USB Panasonic. Su Amazon lo acquisti a soli 10, 70 euro, invece di 24 euro. Un’occasione imperdibile se vuoi anche risparmiare. Non dovrai più acquistare un pacchetto di batterie nuove quando termineranno quelle in dotazione.

Ti basterà riporle nel caricatore e aspettare che tornino di nuovo cariche al 100%. Grazie al timer di sicurezza si spegnerà automaticamente dopo 10 ore di ricarica. Ricordati che dovrai inserirne minimo due alla volta. La ricarica a singola batteria infatti non funziona.

Approfitta di questo incredibile sconto e inizia oggi stesso a risparmiare. Acquista il caricabatterie USB Panasonic con 4 batterie Eneloop a soli 10, 70 euro, invece di 24 euro. Questa speciale offerta la trovi solo su Amazon.

