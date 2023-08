Caricatore USB 20W a soli 6€: oggi su Amazon

Grazie ad Amazon, in questo momento è disponibile il Caricatore USB 20W CREAPICO a soli 6,79 euro, invece di 9,99 euro. Applica subito il Coupon 15%, visibile sulla pagina, per ottenere questo extra sconto oltre al 20% già presente. La disponibilità immediata garantisce una spedizione rapida e, se sei un cliente Prime, hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo. Per i possessori di Carta Amazon Business Amex paghi dopo 60 giorni.

Affrettati perché il prezzo è davvero goloso e sono in tanti a volerlo. Tra l’altro, questo caricabatterie a 2 porte USB-A e USB-C è compatibile con tutti i dispositivi, compresi anche gli ultimi modelli di iPhone come la serie 14. Dotato di una potenza di 20W garantisce una ricarica veloce e sicura, mantenendo in buona salute la batteria dei tuoi dispositivi.

Caricatore USB 20W CREAPICO: approfitta del Coupon 15%

Ancora più risparmio oggi su Amazon grazie al Coupon 15% dedicato all’acquisto del Caricatore USB 20W CREAPICO. Dotato di tecnologia Power Delivery e Quick Charge 3.0, questo caricabatterie permette di riportare in poco tempo il tuo telefono alla piena potenza. Addirittura puoi ricaricare fino a 2 dispositivi contemporaneamente, uno nella porta USB-A e l’altro nella porta USB-C.

Acquistalo ora a soli 6,99 euro, invece di 9,99 euro. Ricordati di applicare il Coupon 15% visibile sulla pagina per tutti i clienti Prime. Se ancora non sei un abbonato, attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

