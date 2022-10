Carta a zero commissioni: la soluzione perfetta per tutti

Il mercato delle carte di credito è ampio e variegato. Molte aziende, banche e istituti di pagamento offrono prodotti diversi. È importante scegliere la carta di credito che meglio si adatta alle proprie esigenze e che fa risparmiare decine di euro ogni anno.

Esistono davvero carte a commissioni zero? Sì, basta scegliere con attenzione, magari optando per la Carta YOU di Advanzia Bank.

Carta YOU di Advanzia Bank: come funziona?

Parlando di commissioni a zero su una carta di credito, la cosa più importante da considerare è il canone annuo. Con Carta YOU di Advanzia Bank non è prevista alcuna tassa annuale, il che rappresenta un vantaggio fondamentale.

Richiedere Carta YOU è un processo rapido, semplice e completamente digitale. Basta accedere a questa pagina per farlo.

La carta dispone anche di una funzionalità di pagamento mobile e, scaricando l’applicazione, è possibile controllare lo stato dei pagamenti e delle transazioni in tempo reale. La carta comprende anche un’assicurazione di viaggio gratuita.

Tornando alle commissioni zero, oltre al canone annuale, non sono previsti costi per l’uso all’estero, per il prelievo di contanti in tutto il mondo, per il cambio valuta e per la spedizione della carta. E le commissioni d’incasso? Assenti anche queste.

