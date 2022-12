Carta con servizi esclusivi, quale?

Una carta con servizi esclusivi? Carta Hype Premium ricaricabile, che è emessa dal gruppo Banca Sella.

Rispetto alla versione Next della carta, il plafond disponibile è maggiore, che è illimitato rispetto al limite di 50.000 euro di carta Next.

Limiti che non sono previsti anche per l’importo massimo di ricarica, a cui si aggiunge la possibilità di prelevare con carta HYPE Premium fino a 1.000 euro al giorno.

Non ci sono limiti per le spese, anche se tutto dipende dal saldo presente sulla carta. Stesso discorso per l’importo massimo dei bonifici, tranne che per quelli istantanei, il quale è fino a 10.000 euro.

Carta con servizi esclusivi: ecco quali

Come dicevamo, HYPE Premium è una carta con servizi esclusivi. In particolare:

un’assicurazione;

un servizio di assistenza prioritario;

carta World Elite MasterCard;

zero commissioni.

Per quanto riguarda l’assicurazione, è prevista una copertura dell’assicurato fino a quando la carta sarà valida in merito ad acquisti, viaggi in Italia e all’estero e furti.

Inoltre, con la carta si può accedere a un servizio di assistenza prioritaria, che è disponibile sia per telefono che su WhatsApp.

Una caratteristica peculiare di questa carta è quella di essere una World Elite MasterCard, ossia una carta vantaggiosa per coloro che viaggiano spesso e desiderano un’assistenza a 360 gradi.

I costi di Carta HYPE Premium

Il canone mensile di Carta HYPE Premium è di 9,90 euro; stessa somma per il costo di emissione. Per quanto riguarda, invece, i costi di ricarica, sono gratuiti con alcune modalità, ma per quelli in contanti si pagano 2 euro.

Le commissioni di prelievo sono pari a 0 in area Euro. Una puntualizzazione: la tariffa sull’emissione della carta a volta viene proposta scontata oppure è gratuita. Tutto dipende dalla promo.

I costi di ricarica sono intesi gratuiti se avvengono tramite una carta di credito o bonifico bancario. Per richiedere Carta HYPE Premium basta accedere qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.