Carta di credito con assicurazione viaggio: quale scegliere?

Le carte di credito, oltre a permettere la dilazione dei pagamenti, sono spesso abbinate a una serie di vantaggi accessori.

Questi, a seconda del tipo di persona in possesso della carta, possono essere pressoché inutili o diventare uno dei motivi per cui si sceglie una piattaforma rispetto a un’altra.

Tra i vantaggi più ambiti e utili, figura senza ombra di dubbio l’assicurazione viaggio. Chi si trova spesso a viaggiare, sa bene come essere tutelati in caso di problemi con voli aerei e bagagli può essere utile.

Potersi spostare per il mondo senza stress, che si tratti di lavoro o vacanza, è sicuramente una priorità e, con alcune carte di credito, è possibile ottenere tutta la serenità possibile in questo contesto.

In questo contesto, Carta YOU è una delle migliori scelte possibili. Stiamo parlando di una proposta da poco disponibile sul mercato italiano ma che, in pochi mesi, ha già raccolto i favori di un gran numero di utenti.

Assicurazione viaggio e carta di credito: i vantaggi per chi si trova spesso fuori casa

Questa carta di credito offre l’innegabile vantaggio di un’assicurazione di viaggio gratuita, con copertura totale. Di fatto, per chi è spesso fuori casa, questo tipo di polizza può risultare ideale.

Non vanno però dimenticati anche tutti gli altri vantaggi legati a Carta YOU. L’assenza di un canone annuale, per esempio, è tra i motivi di grande diffusione di tale servizio.

Le zero commissioni per l’utilizzo all’estero e gli alti standard di sicurezza, hanno reso questa soluzione ancora più apprezzata al pubblico.

Infine poi, non vanno dimenticati i vantaggi legati alla dilazione dei pagamenti.

Di fatto, effettuando un acquisto prima del 16 del mese, questo verrà mostrato nel riepilogo delle transazioni alla metà del mese successivo con possibilità di saldare lo stesso fino al giorno 3 del mese dopo. Si parla dunque di un pagamento differito senza interessi dilazionato fino a 7 settimane.

