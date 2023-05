Carta di Credito YOU: gratuita, senza commissioni e a canone 0€

Attiva subito la tua Carta di Credito YOU, la carta di pagamento facile, veloce e sicura. La cosa più interessante riguarda il prezzo: è completamente gratuita. Sì, hai capito bene. Non dovrai pagare nulla perché si tratta di una MasterCard Gold completamente gratis, senza commissioni e a canone zero.

Ricca di benefici, ti permette di pagare ovunque senza commissioni. Acquista in oltre 36 milioni di punti di accettazione in tutto il mondo. Inoltre, è senza commissioni anche il prelievo di denaro contante su più di un milione di sportelli automatici. Ma i vantaggi non sono finiti qui.

Infatti, la Carta di Credito YOU è senza commissioni annuali per sempre. In pratica hai la possibilità di accedere a tutte le assicurazioni a zero euro in modo permanente. Niente rimodulazioni o variazioni dell’ultimo minuto. Tutto è chiaro e stabilito in anticipo, senza sorprese.

Carta di Credito YOU: un mondo di vantaggi per sempre

Con Carta di Credito YOU non hai solo una MasterCard Gol per pagare ovunque e senza commissioni, ma entri in un mondo di vantaggi incredibili. Questa soluzione di Advanzia Bank include un’assicurazione viaggio gratuita e completa per una totale copertura durante i tuoi spostamenti.

Inoltre, hai anche una linea di credito gratuito fino a 7 settimane permettendoti di pagare i tuoi acquisti non il mese successivo, ma fino a 49 giorni senza interessi. Pensa a quanto può esserti utile nei momenti di necessità durante spese improvvise, potendoti così permettere qualsiasi cosa pagando un po’ alla volta.

Tutto questo e molto altro ancora senza cambiare banca. Infatti, Carta di Credito YOU si collega direttamente al tuo conto corrente per offrirti una soluzione perfettamente integrata con la gestione delle tue finanze. Grazie alla pratica app puoi controllare ogni movimento e intervenire in caso di emergenza.

