Carta di debito per giovani: quale scegliere?

I servizi di carte prepagate e conti online sono molteplici. Se queste piattaforme innovative si adattano a pressoché qualunque tipo di utenza, quali sono più indicate per i giovani?

Il mercato offre una varietà considerevole di opportunità in tal senso ma, per alcune specifiche caratteristiche, ragazze e ragazzi prediligono alcuni vantaggi rispetto ad altri.

In ottica viaggi, per esempio, poter effettuare prelievi senza particolari costi anche all’estero può essere utile per chi ama viaggiare. Un’app con molteplici funzionalità e costi contenuti poi, sono altre soluzioni ampiamente apprezzabili da un’utenza under 30.

Sebbene esistano diversi servizi che rientrano in questa categoria, il conto SelfyConto e la relativa carta, rappresentano una delle soluzioni migliori per un giovane.

In tal senso infatti, va considerato che per gli under 30 non vi è alcun tipo di canone e la carta risulta di fatto gratuita.

SelfyConto è una carta per i giovani: ecco i motivi

SelfyConto è un servizio che abbina tutta la sicurezza di un istituto bancario come Banca Mediolanum alle più innovative tecnologie nell’ambito della finanza e dei conti digitali.

La possibilità di effettuare prelievi gratuiti via ATM in tutta la zona Euro, rappresenta una delle caratteristiche salienti. A ciò va aggiunta un’app mobile, che permette di controllare qualunque aspetto legato a conto e carta.

La stessa permette di effettuare la maggior parte di operazioni bancarie più comuni (come ricariche telefoniche o bonifici bancari) senza alcun tipo di costo aggiuntivo. Non solo: il software offre anche piena operatività a livello di trading online, con la possibilità di trattare asset come:

azioni

warrant

ETF

titoli di stato.

Il tutto sempre senza dimenticare che, per chi non ha ancora compiuto i 30 anni, il canone della carta è ZERO fino al raggiungimento di tale età.

