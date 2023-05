Carta di credito a saldo con opzione a rate: la migliore è a zero spese

A disposizione dei risparmiatori italiani ci sono sempre più opzioni per poter contare su di una carta di credito a saldo con opzione a rate (o revolving). Si tratta di una particolare carta di credito che, oltre al tradizionale sistema di pagamento delle spese in un’unica soluzione nel mese successivo, consente di restituire quanto dovuto a rate, con una rateizzazione che prevede l’applicazione di un tasso di interesse.

Per gli utenti alla ricerca di una carta di credito a saldo che, all’occorrenza, può essere utilizzata anche come carta di credito a rate c’è oggi un’opzione davvero conveniente: si tratta di Carta YOU di Advanzia Bank che, a differenza della maggior parte delle carte sul mercato, è completamente gratuita e a zero spese, non presentando costi fissi e commissioni legate all’utilizzo.

Per ottenere Carta YOU è sufficiente accedere al sito ufficiale e richiedere l’emissione della carta.

Carta di credito a saldo con opzione a rate: ecco perché Carta YOU conviene davvero

Scegliere Carta YOU permette di accedere ad una carta di credito gratuita. Tale carta si caratterizza per:

canone zero a tempo indeterminato e senza bisogno di rispettare alcuna condizione

e senza bisogno di rispettare alcuna condizione emissione gratuita oltre che senza apertura di un nuovo conto corrente

oltre che di un nuovo conto corrente zero commissioni su pagamenti e prelievi , anche per le operazioni effettuate all’estero

, anche per le operazioni effettuate all’estero utilizzo del circuito Mastercard , per sfruttare la carta sia online che in tutto il mondo

, per sfruttare la carta sia online che in tutto il mondo polizza viaggi inclusa gratuitamente

In più, Carta YOU aggiunge la possibilità di scegliere tra il rimborso a saldo (entro 7 settimane, senza interessi) e l’opzione per il rimborso rateale che consente di restituire l’importo dovuto con un pagamento rateale nell’arco di più mesi (con l’applicazione di un tasso di interesse). Si tratta di un”opzione aggiunta che può essere attivata in qualsiasi momento.

Carta YOU, inoltre, presenta un fido su misura del cliente. La banca, infatti, stabilisce il fido della carta di credito in base ai dati forniti dal cliente. Da notare, però, che il limite di utilizzo mensile della carta aumenta nel tempo se il cliente paga sempre regolarmente le spese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.