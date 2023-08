Carta di credito a zero spese: scegliere la migliore è ora più semplice

Una carta di credito a zero spese è un particolare strumento di pagamento che non ha costi fissi e non prevede commissioni sull’utilizzo. Sul mercato ci sono poche carte di questo e, nella maggior parte dei casi, l’accesso a queste soluzioni è vincolato all’apertura di un nuovo conto corrente (che potrebbe comportare costi extra).

Individuare ora una carta di credito a zero spese è più semplice: Carta YOU di Advanzia Bank, infatti, è la carta migliore su cui puntare grazie a un canone zero, all’assenza di commissioni su pagamenti e prelievi e alla possibilità di ottenere l’emissione senza dover aprire un nuovo conto corrente. Per richiedere la carta basta seguire il link qui di sotto.

Carta YOU: le caratteristiche della carta di credito a zero spese

Con Carta YOU è possibile accedere a una carta di credito con le seguenti caratteristiche:

canone zero , senza dover rispettare requisiti di alcun tipo

, senza dover rispettare requisiti di alcun tipo zero commissioni su pagamenti e prelievi , anche per le operazioni effettuate all’estero

, anche per le operazioni effettuate all’estero emissione senza apertura del conto corrente

polizza viaggi inclusa gratis

possibilità di rateizzare le spese (con l’applicazione di un tasso di interesse)

(con l’applicazione di un tasso di interesse) possibilità di richiedere un incremento del plafond rispetto a quanto stabilito dalla banca in fase di emissione

rispetto a quanto stabilito dalla banca in fase di emissione utilizzo del circuito Mastercard oltre che dei wallet digitali Google Pay e Apple Pay

Carta YOU, quindi, ha tutte le caratteristiche per essere la carta “a zero spese” su cui puntare in questo momento. Per accedere alla proposta di Advanzia Bank basta richiederne l’emissione tramite il link qui di sotto.

La procedura di richiesta della carta è semplicissima: bastano pochi passaggi per inviare la richiesta di emissione di Carta YOU. È sufficiente, infatti, compilare il modulo disponibile sul sito ufficiale e attendere il responso da parte della banca che comunicherà l’esito della richiesta nel giro di pochi giorni lavorativi. L’emissione è sempre gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.