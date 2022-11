Carta di credito e pagamento frazionato: chi lo offre senza commissioni?

Forse non tutti lo sanno, ma sono diversi gli istituti che permettono ai titolari di carte di credito di frazionare il pagamento dell’importo dovuto. Questa soluzione è perfetta per coloro che devono sostenere delle spese un po’ più elevate e ripagarle in un secondo momento. Tuttavia, spesso gli utenti che scelgono la rateizzazione, si trovano a dover affrontare una commissione aggiuntiva (da non confondere con il tasso di interesse). Dunque esiste un servizio che garantisca pagamento frazionato senza commissioni?

La risposta è sì: parliamo di Carta YOU, la carta di credito a zero canone per sempre e zero commissioni, senza conto corrente bancario collegato e ricca di funzionalità.

Cosa è il pagamento frazionato e come funziona

Carta YOU offre una speciale flessibilità all’utente, grazie alla possibilità di scegliere l’opzione di pagamento frazionato. Come funziona? Alla ricezione di ciascun riepilogo delle transazioni, puoi decidere se desideri trasferire l’intero importo dovuto o solo una parte di esso. Non è necessario comunicare in anticipo quanto desideri trasferire, puoi deciderlo al momento.

Se desideri trasferire solo un importo parziale, l’unico limite è rappresentato dall’importo minimo indicato sul riepilogo delle transazioni, ovvero il 3% dell’importo totale dovuto e almeno 30 euro. Per il pagamento frazionato non si generano commissioni di procedura e commissione del conto, mentre gli interessi continuano a maturare e vengono addebitati dalla data dell’acquisto fino al giorno in cui invii il denaro.

Tutti i vantaggi di Carta YOU

Cos’altro offre Carta YOU? Il vantaggio principale di questa soluzione proposta da Advanzia Bank è il canone gratuito per sempre, così come a costo zero sono le commissioni per il prelievo di contanti (in tutto il mondo) e per l’utilizzo all’estero. Commissione di cambio valuta, emissione della carta, spedizione, blocco carta, commissione d’incasso e PIN sostitutivo sono altrettanto gratuiti.

Tra gli altri vantaggi c’è anche la possibilità di ottenere fino a 7 settimane di credito gratis: se effettui un acquisto all’inizio del nuovo periodo di liquidazione – il 16 di ogni mese – riceverai il riepilogo delle transazioni a metà del mese successivo e potrai saldarlo fino al 3 del mese seguente. Non solo pagamento frazionato, quindi, ma anche differito, per il massimo della flessibilità.

Per utilizzare Carta YOU non è necessario cambiare banca. La fattura di pagamento verrà infatti inviata tramite bonifico bancario anche a un conto già esistente (comprese altre banche). Richiederla è semplicissimo, ti basterà collegarti a questo link e seguire le istruzioni riportate a schermo. Richiesta, emissione e consegna a casa sono gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.