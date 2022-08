Carta di credito FCA Bank: come funziona?

Non è mai facile scegliere una carta di credito vista la varietà di prodotti presenti sul mercato. Una in particolare, però, riesce a soddisfare le esigenze di molti: la carta di credito FCA Bank.

Lanciata nel 2018 dalla banca, questa carta di credito è totalmente digitale e, quindi, da utilizzare esclusivamente via Web.

Inoltre, grazie a un’app molto intuitiva e semplice da usare, sarà possibile accedere al prodotto di risparmio via smartphone o altro dispositivo mobile.

Come richiedere la carta di credito? Accedendo al sito ufficiale della banca ed effettuando la registrazione tramite l’apposito modulo online.

Una volta completato l’inserimento dei dati, sarà necessario inviare il modulo apponendo la propria firma elettronica.

La richiesta della carta di credito deve essere accompagnata da un documento di riconoscimento valido, dalla tessera sanitaria, dall’indirizzo email in cui ricevere comunicazioni varie, da un dispositivo mobile, dalla documentazione reddituale e dall’IBAN del proprio conto corrente.

FCA Bank: le caratteristiche della carta di credito

Appartenente al circuito VISA, la carta di credito FCA Bank possiede la tecnologia contactless, con cui è possibile pagare fino a 25 euro senza inserire il codice PIN.

La sicurezza è elevata grazie al servizio di protezione 3D Secure Verified di VISA, che garantisce il rimborso in caso di transazioni non autorizzate.

La durata della carta di credito è di 5 anni, mentre il plafond mensile è fino a 2.000 euro. Si può scegliere la modalità di addebito con “My Budget”, la quale può essere a rate con tasso fisso oppure a saldo, ossia in un’unica soluzione.

Un’altra importante funzione è “My Control, con cui è possibile gestire tranquillamente i pagamenti, i prelievi e l’utilizzo del denaro all’estero.

Per il primo anno, la quota annuale è gratis ma, utilizzando via via i codici promozionali, sarà possibile non pagare nulla se l’utilizzo della carta ha un valore pari o maggiore a 1.500 euro. In condizioni normali, invece, la quota è di 35 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.