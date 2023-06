Carta di credito gratuita anche senza conto: questa è quella giusta

Una carta di credito gratuita è uno strumento di pagamento comodo e conveniente, grazie agli ampi margini di utilizzo e alla totale assenza di costi, sia fissi che legati alle commissioni. Molte carte di questo tipo richiedono l’apertura di un nuovo conto corrente che potrebbe comportare costi aggiuntivi (ad esempio per il pagamento di un canone mensile).

È possibile ottenere una carta di credito gratuita e senza conto corrente: basta puntare su Carta YOU di Advanzia Bank. La carta di credito in questione è completamente priva di costi, non prevedendo alcun canone e non avendo commissioni su pagamenti e prelievi. In più, l’emissione (gratuita) avviene senza costi. Carta YOU, inoltre, include una polizza viaggi gratis e la possibilità di rateizzare le spese.

Per richiedere questa carta di credito è sufficiente visitare il sito ufficiale di Carta YOU.

Carta YOU è la carta di credito gratuita da richiedere: non c’è bisogno di un nuovo conto

Scegliere Carta YOU significa accedere ad una carta di credito gratuita con le seguenti caratteristiche:

canone zero , senza requisiti da rispettare

, senza requisiti da rispettare zero commissioni su pagamenti e prelievi

su pagamenti e prelievi zero costi di emissione

emissione senza apertura di un nuovo conto

A completare le caratteristiche della carta di credito di Advanzia Bank troviamo:

la possibilità di utilizzare il circuito Mastercard

una polizza viaggi gratuita

la possibilità di rateizzare le spese

Richiedere Carat YOU è semplice: la carta di credito è disponibile tramite una semplice procedura online:

Carta YOU si caratterizza, inoltre, per un plafond che cresce nel tempo. La banca fissa un plafond iniziale che aumenterà nel corso dei mesi. Basta saldare sempre in modo puntuale le spese sostenute con carta per poter ottenere un aumento del limite di utilizzo e poter sfruttare al massimo Carta YOU.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.