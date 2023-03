Carta di Credito Revolving: 3 motivi per scegliere Carta YOU

Puntare su di una Carta di Credito di tipo Revolving è molto utile: questo tipo di carte, infatti, consente di dilazionare il pagamento delle spese sostenute in un mese. Sull’importo da pagare viene applicato un tasso di interesse che determina l’ammontare della rata mensile, anche in base alla durata del pagamento rateale.

Tra le tante Carte di Credito di tipo Revolving, dette anche “a rate”, disponibili sul mercato è possibile scegliere Carta YOU di Advanzia Bank. Si tratta di una carta ibrida che permette sia il pagamento a saldo (quindi in un’unica soluzione nel corso del mese successivo) che a rate (con un tasso di interesse annuo effettivo del 23,14%) delle spese sostenute in un mese.

Carta YOU è una carta con canone zero e con zero commissioni su prelievi e pagamenti. Per i titolari della carta c’è una polizza viaggi gratuita mentre non è necessario aprire un nuovo conto corrente in quanto le spese possono essere saldate tramite bonifico dal proprio conto corrente.

Per richiedere Carta YOU è possibile seguire una semplice procedura di registrazione tramite il sito ufficiale:

Carta YOU: 3 motivi per sceglierà come Carta di Credito Revolving

Ci sono almeno 3 motivi per cui conviene scegliere Carta YOU come Carta di Credito di tipo Revolving:

l’ assenza di costi fissi e commissioni; con Carta YOU non c’è un canone da pagare e non ci sono commissioni su prelievi e pagamenti, anche all’estero

(che potrebbe comportare altri costi) è possibile accedere a tanti vantaggi aggiuntivi come la polizza viaggi gratuita e la possibilità di scelta tra pagamento a saldo o Revolving in modo da adattare l’utilizzo in base alle proprie esigenze

Carta YOU può essere richiesta direttamente online, inviando una richiesta ad Advanzia Bank tramite il sito ufficiale:

Il plafond di Carta YOU viene stabilito dalla banca a seguito della richiesta del cliente che, successivamente, può richiederne un aumento.

